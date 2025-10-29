FİNANS

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Toplu sözleşme kararı Danıştay'da

KESK'in, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 8. Dönem Toplu Sözleşme kararının "hukuka aykırı" olduğunu belirterek Danıştay'da iptal ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtığı öğrenildi.

Hande Dağ

Milyonlarca memurun 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirleyen 8. Dönem Toplu Sözleşme kararı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK), 2026–2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun verdiği kararı Danıştay'a taşıdığı aktarıldı. KESK'in, karara karşı iptal ve yürütmenin durdurulması talebinde bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Karar'ın aktardığına göre, KESK, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararını "hukuka aykırı" bularak Danıştay'a taşıdı. Ortaya çıkan dava dilekçesinde, belirlenen zammın "yoksulluk sınırının altında" kaldığı iddia edildi.

Dilekçede, Hakem Kurulu kararındaki maaş katsayı ve artış oranlarının yüksek enflasyon ve bozulan gelir - gider dengesi karşısında yetersiz kaldığı, düzenlemenin Anayasa ve uluslararası sözleşmeler çerçevesindeki ilkelere aykırı olduğu ileri sürüldü. Dilekçede insani ölçülerde yaşamaya elverişli bir ücret belirlenmesi gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.

Bu kapsamda, 27 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının "Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması" başlıklı 4. Maddesinin 1., 2., 3. ve 4. fıkralarının iptali talep edildi.

