Milyonları ilgilendiren yeni düzenleme! Garanti süresiyle ilgili 'tazminat' kararı dikkat çekti, bankalar ise kredilerde artık...

Ticaret Bakanlığı, tüketiciler için yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Milyonları ilgilendiren yeni düzenlemede en dikkat çeken karar banka kredisinde uygulanan sigortayla ilgili. Bankalar son düzenlemeyle birlikte sigortayı zorunlu kılamayacak, sigortalı ve sigortası gibi iki seçenek sunacak.

BEDELSİZ VE GEREKÇESİZ KREDİDEN CAYMA HAKKI

Ayrıca tüketici hiçbir gerekçe göstermeden, ceza ödemeden 14 gün içinde krediden cayma hakkına sahip olacak. Bankalar faiz artışlarını gerekçe gösterip o artışı borca anında yansıtamayacak.

TAZMİNAT ÖDENECEK

Öte yandan garanti süresi dolan ancak yedek parçası olmayan ürünlerde tüketiciye tazminat ödenecek. 'Yetkili servis' ifadesiyle algı oluşturanlara karşı yapılan düzenlemede 'yetkili servis' yerine 'özel servis' ifadesi kullanılacak. Tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı 15 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltildi.

