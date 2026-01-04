FİNANS

Memur ve emekli zammı için beklenen tablo! En düşük emekli maaşında ihtimaller

Emekli zammı ve memur zammı yarın TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Peki, emekli maaş zammı ve memur maaş zammı için tahminler ne durumda? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı olacak mı? İşte konuşulan senaryolar ve beklentileri...

Hande Dağ

Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı yarın yani 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileriyle beraber belli olacak. 2026 emekli ocak zammı TÜİK enflasyon verisi doğrultusunda netlik kazanacak. Tahminler ise son 6 aylık enflasyon oranının yani maaşlara yapılacak 6 aylık enflasyon farkının yüzde 12-13 civarında çıkması yönünde. Rakamın netleşmesiyle beraber emeklilerin maaş zammı da belirlenecek.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; AK Parti kulislerinde, ayrıca bir refah payı eklenmesi zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor. Yine de bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği belirtiliyor. Diğer yandan yarın ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun da (EKK) toplanacağı ve en düşük emekli aylığı konusunda değerlendirme yapılacağı aktarıldı, burada ortaya çıkacak görüşün Cumhurbaşkanı'na sunulacağı kaydedildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyonun yüzde 12 olması halinde halen 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının 18 bin 900 TL'ye, yüzde 13 çıkması halinde de 19 bin 75 TL'ye yükselmesi de beklentiler arasında. Fakat kök maaşı bu rakamların altında kalanlar için TBMM'de yeniden yasal düzenleme yapılacağı ve aradaki farkın Hazine tarafından tamamlanacağı kaydedildi. AK Parti tarafından önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması planlanan torba teklifte en düşük emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemenin de yer alacağının belirtildiği aktarıldı.

Halen 4 milyona yakın emeklinin 'en düşük emekli aylığı' kategorisinde bulunduğu kaydedilirken yasal düzenleme yapılmaması halinde kök maaşı düşük olan milyonlarca emeklinin sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Geçtiğimiz sene ocak ayında en düşük emekli aylığı yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL'ye yükseltilmişti.

MEMUR EMEKLİSİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan milyonlarca memur ve memur emeklisi de maaşlarına uygulanacak zammı merak ediyor. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı uygulanacak. Memur ve emeklilerinin maaşlarına da açıklanacak enflasyon rakamlarından sonra yüzde 18-19 arasında bir zam yapılması beklentiler arasında.

