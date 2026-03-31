Mısır'ın ardından Endonezya da açıkladı! Enerji krizine önlem için uzaktan çalışma kararı

Mısır'ın ardından Endonezya'dan da uzaktan çalışma kararı geldi. Endonezya hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı akaryakıt ve enerji krizine karşı önlem almak amacıyla kamu çalışanları için her cuma zorunlu uzaktan çalışma uygulaması başlatıldığını duyurdu.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın, enerji ve akaryakıt piyasasını etkilemesi üzerine hükümetin hayata geçirdiği tasarruf tedbirlerini paylaştı.

Hükümetin, kamu çalışanları için cuma günü zorunlu uzaktan çalışma uygulamasını başlatma kararı aldığını bildiren Hartarto, elektrikli araçlar hariç, resmi araç kullanımına birtakım sınırlamaların da getirileceğini belirtti.

RESMİ SEYAHATLERİ DE AZALTIYORLAR

Hartarto, bu kapsamda resmi yurt içi seyahatlerin yüzde 50, yurt dışı seyahatlerin yüzde 70 oranında azaltılacağını aktardı.

Mısır ın ardından Endonezya da açıkladı! Enerji krizine önlem için uzaktan çalışma kararı 1


"Ev ve iş yerlerinde enerji tasarrufu yapılması" çağrısında bulunan Hartarto, uzaktan çalışma uygulamasının devlet bütçesine yaklaşık 6,2 trilyon Endonezya rupisi (365  milyon dolar) katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Sağlık, güvenlik, temizlik ile sanayi, enerji, su, gıda, içecek, ticaret, ulaşım, lojistik ve finans gibi “stratejik sektörlerin” bu uygulamadan muaf tutulacağı belirtiliyor.

Endonezya'da 1 Nisan'dan itibaren sübvansiyonlu yakıt alımlarının araç başına günlük 50 litre ile sınırlandırılacağı ancak toplu taşıma araçlarının bu sınırlamanın dışında tutulacağı ifade ediliyor.

MISIR DA DUYURMUŞTU

Mısır’da enerji tasarrufu amacıyla 5 Nisan’dan itibaren bir ay süreyle kamu kurumları ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışma uygulanacağını duyurmuştu. Uzaktan çalışmanın enerji tüketimine etkisine ilişkin yapılan değerlendirmelere değinen Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, uygulamanın sadece elektrik tüketiminde değil, çalışanların ulaşım kaynaklı yakıt tüketiminde de tasarruf sağladığını belirtmişti. Bu çerçevede 5 Nisan’dan itibaren bir ay boyunca pazar günlerinin uzaktan çalışma günü olarak uygulanması konusunda mutabakata varıldığını aktaran Medbuli, kararın kamu kurumları ile özel sektörü kapsayacağını söylemişti.

Mısır ın ardından Endonezya da açıkladı! Enerji krizine önlem için uzaktan çalışma kararı 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
