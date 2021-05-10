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Mobilya ihracatında 2,1 milyar dolarla tarihi zirve görüldü

10.05.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında bu yılın ilk 4 ayında 2,1 milyar dolarla tarihi zirve görülürken, söz konusu ihracatın 1,3 milyar dolarını mobilya sektörü gerçekleştirdi.

Mobilya ihracatında 2,1 milyar dolarla tarihi zirve görüldü

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 2,1 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ihracatın 1,3 milyar dolarını mobilya sektörü yaptı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artış kaydetti. Kağıt ve orman ürünleri sektörü 582 milyon dolar, mobilya ise 375 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Geçen ay en fazla dış satım Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve Irak'a yapılırken, en çok yemek odaları ve oturma odaları için ahşap mobilyalar ihraç edildi. Ayrıca, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar ve çocuk mobilyaları da en çok ihraç edilen ürünler arasında yer aldı.

"SALGIN DÖNEMİNDE İŞ YAPMAYI ÖĞRENDİK"

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde bulundukları olağanüstü dönemde sektörün her ay ihracatını artırarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Güleç, sektörün son 20 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörün 2023 hedefi olan 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün mobilya tarafında dünyanın 8'inci büyük ihracatçısıyız. İlerleyen aylarda da artışın süreceği inancıyla dünyanın en önemli 5 tedarikçi ülkesinden biri haline gelmek için sürdürülebilir bir şekilde çalışıyoruz. Bu yıl son derece iyi başladı. İlk 4 ayda 1,3 milyar dolar mobilya ihracatı gerçekleştirdik. 2020 sonunda görmeyi düşündüğümüz 4 milyar doları, sanırım bu yılın sonunda göreceğiz. Bu da bir önceki yıla en az yüzde 20'lik artış demek. 2021'den umutluyuz. En önemlisi salgın döneminde iş yapmayı öğrendik."

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HEDEF 1 MİLYAR DOLARI AŞMAK

Ahmet Güleç, tam kapanma nedeniyle iç pazarda durgunluk yaşandığını, mobilya üreticilerinin yönlerini ihracat pazarlarına çevirdiğini ancak kapanma sonrası ertelenen ihtiyaçların talebi körükleyeceğini, bu sürece hazır olduklarını söyledi.

Hızla derinleştikleri pazarlardan ABD ve Avrupa'da stratejik çalışmalar yürütmeye sürdürülebilir şekilde devam ettiklerini aktaran Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birlik olarak, pazar büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda olan ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yurt dışı lojistik merkezi kurulmasına ilişkin çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığına başvurumuzu yaptık. ABD Yurtdışı Lojistik Merkezi, sektörlerimiz için ilk olacak. Bu başarının, yenilerinin kurulmasına vesile olacağının farkındayız ve sorumluluğumuz ağır.

Geçen yıl ABD'ye 283 milyon dolar ihracat yaptık, salgına rağmen ihracatı artırdık. Demek ki ABD'ye çok daha fazla ürün yapabiliriz. Çünkü dünyanın en büyük müşterisi konumundalar. Dünyanın en büyük müşterisine çok daha fazla mobilya satmak için fırsatımız var. ABD'ye ihracatta kısa sürede 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz."

Güleç, bu hedefe ulaşmak için bütünleşik stratejiler belirlediklerini, tanıtım çalışmaları, sanal ticaret hedefleri, yeni pazar araştırmaları ve fuarların bunlardan bazıları olduğunu anlattı.

"İHRACATTA TALEBE YETİŞEMİYORUZ"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da geçen yılın mart, nisan aylarında salgın nedeniyle yaşanan durgunluk sonrası bu yılın aynı döneminde ciddi artışa imza attıklarını belirterek, mobilya ihracatında asıl değerlendirmenin gelecek aylarda ortaya çıkacağını söyledi.

Kendileri için artık mayıs itibarıyla gelecek rakamların büyük önem teşkil ettiğini aktaran Gürcan, "Rakamlardaki artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Bunu da sektör oyuncularının ellerindeki işlerden, talebe yetişememelerinden anlıyoruz. Burada ham madde konusundaki sıkıntıların aşılmasını bekliyoruz. Ham madde sorunları çözüldüğü noktada ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebileceğiz." dedi.

Gürcan, özellikle bu yıl Avrupa kısmında başarılı bir performans gösterdiklerini ifade ederek, Avrupa pazarının katma değerli ihracat açısından büyük önem taşıdığını, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi pazarlarda kilogram başına ihracat değerinin 4 doların üzerine çıktığını vurguladı.

Salgın sürecini en başarılı yöneten sektörlerden olduklarını belirten Gürcan, "Bunda en büyük etken çarkları döndürmeye başlamamız, Çin'den kayan talebe hızlıca karşılık vermemiz oldu. Bu yıl rotamızda ağırlığımız ABD, Avrupa ve Çin. Hedeflerimiz doğrultusunda gidersek yılı 4,5-5 milyar dolar ihracatla kapatabiliriz." şeklinde konuştu.

"MOBİLYACI İHRACATI 2 KATTAN FAZLA ARTTI"

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko'nun Başkanı Koray Çalışkan ise navlun maliyetlerindeki artış nedeniyle Avrupa'nın Türkiye'ye yöneldiğini ifade ederek, ihracatın kesilmemesi için "365 gün sürecek sanal fuar başlatılması" gibi hayata geçirdikleri çalışmalara değindi.

Geçen yıl nisanda 183 milyon dolar ihracat yapan mobilya sektörünün Nisan 2021'de 2 kattan fazla artışla 375 milyon dolara ulaştığını aktaran Çalışkan, "İlk 4 aylık ihracat ise 1 milyar dolardan 1 milyar 332 milyon dolara yükseldi. Nisan ayında yüzde 105, ilk 4 ayda ise yüzde 33 artış yakaladık. Salgın döneminde başarılı geçirdiğimiz sürecin meyvelerini alıyoruz." dedi.

Çalışkan, şu anda ham madde konusundaki sıkıntıların aşılmasını beklediklerini, sıkıntıların aşılması durumunda ihracatta hızlı artışın süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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