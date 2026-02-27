Motorin 60 TL’yi aştı, sıra benzinde! Akaryakıta yeni zam geliyor

Benzin ve motorin zammında yeni bir dalga daha mı geliyor? Küresel petrol piyasalarında tansiyon yeniden yükselirken, zam dalgasının bir kez daha akaryakıt tabelasına yansıması bekleniyor. ABD’nin İran’la diplomatik temasları sürse de bölgeye uçak gemisi konuşlandırması enerji piyasalarında risk algısını artırdı. Öte yandan bugün resmen başladığı ilan edilen Pakistan ile Afganistan arasındaki savaş da piyasalarda alarm zilleri çalmasına neden oldu. Brent petrol fiyatındaki yukarı yönlü hareket, iç piyasada da fiyat beklentilerini değiştirdi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,11 TL zam yapılması bekleniyor. Hâlihazırda İstanbul’da 57,22 TL seviyesinde bulunan benzinin litre fiyatının yeni zamla birlikte 58 TL’yi de geride bırakması bekleniyor. Motorin ise 60,33 TL seviyesinde işlem görüyor. Motorin de geçtiğimiz günlerde yüzde 4,16 aldığı son zamla birlikte tarihinde ilk kez 60 liranın üzerine çıkmıştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, hem bireysel tüketici hem de lojistik maliyetleri üzerinden enflasyon görünümü açısından da yakından izleniyor. Tüm dünyadaki savaş haberlerinin gölgesinde gözler şimdi petrol fiyatlarının seyrinde ve önümüzdeki hafta açıklanacak yeni fiyat güncellemelerinde.

İŞTE 27 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 57,27 TL

Motorin litre fiyatı: 60,37 TL

LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 57,11 TL

Motorin litre fiyatı: 60,21 TL

LPG litre fiyatı: 29,69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 58,21 TL

Motorin litre fiyatı: 61,47 TL

LPG litre fiyatı: 30,17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 58,49 TL

Motorin litre fiyatı: 61,74 TL

LPG litre fiyatı: 30,09 TL