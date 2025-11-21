FİNANS

Motorin fiyatları rekor seviyeye ulaşıyor: 21 Kasım'da tarihi zammın ardından 60 TL sınırı aşılıyor!

21 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla motorin fiyatlarına dev bir zam bekleniyor. Litre başına 1,78 TL'lik artışla motorin, ilk kez 60 TL sınırını aşarak rekor seviyeye ulaşacak. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde pompa fiyatları yeniden güncellenecek. Bu zam, özellikle taşımacılık sektörünü ve bireysel araç kullanıcılarını olumsuz etkileyecek.

Cansu Akalp

Akaryakıt Piyasasında Şok Dalgalanma: Motorine Dev Zam Geliyor, Sürücüler Kara Kara Düşünüyor!

Akaryakıt piyasasında sular durulmuyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 21 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla motorine yapılması beklenen 1,78 TL'lik zam, sürücüleri adeta şoke etti. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı, ilk kez 60 TL sınırını aşarak tarihi bir rekora imza atacak. Ankara'da motorinin litre fiyatı 60,46 TL'ye yükselirken, Antalya gibi bazı illerde ise 61,85 TL'ye kadar çıkacak. İstanbul'daki güncel fiyatlar da bu zamdan nasibini alacak ve 60 TL'nin üzerinde seyredecek.

Bu dev zam, özellikle ticari araç kullanıcılarını ve taşımacılık sektörünü derinden etkileyecek. Artan maliyetler, nakliye fiyatlarına yansıyacak ve dolaylı olarak tüketiciye de olumsuz olarak dönecek. Bireysel araç sahipleri de bu zamdan kaçamayacak ve yakıt harcamalarında önemli bir artışla karşı karşıya kalacaklar. Uzmanlar, döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam etmesi halinde, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni zamların da görülebileceğini belirtiyorlar. Bu durum, sürücülerin bütçelerini daha da zorlayacak gibi görünüyor.

Motorine gelen bu son zam, akaryakıt fiyatlarındaki istikrarsızlığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hükümetin ve ilgili kurumların, akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmayı önlemek ve tüketicileri korumak adına kalıcı çözümler üretmesi bekleniyor. Aksi takdirde, akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış, ülke ekonomisini ve vatandaşların yaşam standartlarını olumsuz etkilemeye devam edecek.

Motorine gelen bu tarihi zam, akaryakıt piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Sürücülerin ve sektör temsilcilerinin bu duruma nasıl tepki vereceği ve önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında nasıl bir seyir izleneceği merakla bekleniyor. Tüketiciler, daha ekonomik sürüş teknikleri ve alternatif ulaşım yöntemleri arayışına girebilirler. Ancak, kalıcı çözüm için hükümetin ve ilgili kurumların harekete geçmesi ve akaryakıt fiyatlarındaki istikrarı sağlaması hayati önem taşıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
59.41
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.9
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.5
Gazyağı
47.72
Anahtar Kelimeler:
Zam Akaryakıt
En Çok Aranan Haberler

