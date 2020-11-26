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Motorine zam bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.11.2020 09:41 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Dün benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam yapılmıştı. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 7 TL olmuştu.

Motorine zam bekleniyor

Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Önceki gün de benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam yapılmıştı. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 7 TL olmuştu.

Benzine 37 kuruş zam geldiBenzine 37 kuruş zam geldi

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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