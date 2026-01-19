FİNANS

MTV için taksit yapan bankalar belli oldu! İşte banka banka taksit sayısı

Motorlu Taşıtlar Vergisi için taksitli ödemede süre azalıyor. Bankalar ise MTV ödemeleri ile ilgili farklı taksit imkanları sunuyor. MTV banka taksit sayıları bankalar tarafından tek tek açıklandı. İşte MTV ödemesinde hangi banka kaç taksit yapıyor sorusunun yanıtı...

Hande Dağ

MTV yani Motorlu Taşıtlar Vergisi, milyonlarca araç kullanıcısını yakından ilgilendiriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Yılda iki defa tahsil edilen MTV için bankalar da taksit imkanlarını duyurmaya başladı. Özellikle artan MTV tutarları sebebiyle faizsiz olarak taksit sunan bankalar merak ediliyor.

NTV'de yer alan habere göre; bankaların MTV ödemelerinde sunduğu taksitler şu şekilde:

MTV HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT 2026

  • Enpara Bank 15 bin TL'ye kadar faizsiz 6 taksit
  • TEB Bonus 250 bin TL'ye kadar 4 taksit
  • Ziraat BankKart 4 taksit
  • Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit
  • Albaraka 3 taksit
  • Denizbank Bonus 500 bin TL'ye kadar 3 taksit
  • Garanti BBVA Bonus 3 taksit
  • Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit
  • Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin TL'ye kadar 3 taksit
  • Vakıfbank WorldCard 500 bin TL'ye kadar 3 taksit
  • Türkiye Finans Happy Kart 250 bin TL'ye kadar 3 taksit
