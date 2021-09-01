Müteahhitler de zama tepkili: Tonu 300 lira olan çimento 500 lira oldu!

İnşaat sektörünün temel iki maddesi demir ve çimentoda bir yılda yüzde 200’e varan zamlara müteahhitlerden tepki geldi. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmazsa, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) 2 Eylül Perşembe günü eylem yapmayı planlıyor.

"TONU 300 LİRAYDI 500 LİRAYA ÇIKTI"

Yeni gelen zamlarla birlikte çimentocularla anlaşma yapmak isteyen müteahhitler, kısa sürede anlaşmaya varılmazsa iş bırakacaklarını belirtti. Tonu 300 lira olan çimento fiyatlarının 500 liraya çıktığını belirten İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, müteahhitlerin bundan sonraki hamlesi için 2 Eylül'ü işaret etti.

Eylem kararını 2 Eylül’de üyeleriyle görüşeceklerini belirten Tellioğlu, “Kamu ve çimentoculardan krizi çözecek adım bekliyoruz. Çözülmezse 7 Eylül’de eylemimizi ivedilikle hayata geçireceğiz” dedi.

ANLAŞMAK İSTİYORUZ

Daha önce benzer bir durumu demir üreticileri ile yaşadıklarını ve bakanlıkların da müdahalesi ile bir fiyat artışında anlaştıklarını söyleyen Tellioğlu şöyle konuştu:

Demirciler 750 dolar fiyat koyunca oturduk bu zamları hesapladık ve fiyatı 670 dolara çekebildik. Aynı anlaşmayı çimentocularla da yapmak istiyoruz. Yoksa sektörün dayanacak gücü kalmadı çimentocuların maliyetlerinde de artış var bunu kabul ediyoruz ama ana girdilerini yüzde 200 zam yapacak kadar etkilemedi bu artış. Burada bir fırsatçılık seziyoruz.



