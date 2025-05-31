MYNET ÖZEL | Operasyonun şifresi Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş! Başsavcılık belge topladı, şafak operasyonu böyle başladı

Türkiye sabah saatlerine operasyonla uyandı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyeti, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Haklarında gözaltı kararı olan isimler arasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçtepe de var!

3 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

25 yıldır Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak görev yapan Hasan Akgün hakkında da gözaltı kararı var. Ayrıca İSFALT genel müdürü Burak Korzay, AĞAÇ A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye başkan yardımcıları Rıza Can Özdemir ve Ömer Kazancı hakkında da gözaltı kararı var!

ERTAN YILDIZ VE AZİZ İHSAN AKTAŞ DETAYI

Mynet’in ulaştığı bilgilere göre operasyonun şifreleri arasında Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifadeler var! Etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olan Ertan Yıldız ve soruşturmanın kritik ismi Aziz İhsan Aktaş’ın aktardıkları sonrası harekete geçildi.