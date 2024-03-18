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Ne faiz artırma talimatı var, ne lüks iftar! Mehmet Şimşek için bir açıklama da bankalardan geldi

18.03.2024 12:08
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bankalarla bir araya gelerek yaptığı iftar gündemden düşmüyor. Son olarak yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Konuya ilişkin Türkiye Bankalar Birliği’nden açıklama geldi. TBB'den yapılan duyuruda, “Kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır. Sayın Bakan'ın iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır" denildi.

Ne faiz artırma talimatı var, ne lüks iftar! Mehmet Şimşek için bir açıklama da bankalardan geldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta bir araya geldiği iftar yemeğinin lüks bir restoranda yapıldığı ve Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara "faiz artırma talimatı" verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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TBB'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

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“İFTAR İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NDE YAPILDI”

İftar yemeğinin İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan görüşmede ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sayın Barış Yarkadaş'ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır. Sayın Bakan'ın iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır. Türkiye Bankalar Birliği adının siyasete alet edilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ilgili tüm kesimlerden beklenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." (AA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
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