Ne Kadar Paraya İhtiyacın Var?

1/8
Hadi ilk sorumuzla ısınmaya başlayalım: Güne nasıl uyanıyorsun?
"Beş dakika daha" diye ağlayarak alarmı erteliyorum.
"Bugün o gün mü?" diye tavana bakıp derin bir iç çekerek.
Filtre kahve kokusu ve meditasyon eşliğinde, çoktan kalktım bile.
3/8
Diyelim ki piyangodan büyük ikramiye çıktı, ilk işin ne olur?
Güçlü bir yatırım portföyü oluşturmak.
Uzaya gitmek için rezervasyon yaptırmak.
4/8
Sence parayla satın alınamayacak en değerli şey ne?
5/8
Şu an cüzdanında ne var?
Fişler, market kartları...
Biraz nakit ve kredi kartı.
7/8
Markette 5 TL farkla daha kaliteli bir süt gördün...
Ucuz olanı alırım, süt süttür.
Kaliteli olanı alırım, sağlığım 5 TL'den değerlidir.
İçeriğini okur, hangisi daha doğalsa onu alırım.
Ben zaten çiftlikten özel getirtiyorum.
8/8
Son sorumuz! Tatil moduna geçiyoruz, hayalindeki rota neresi?
Her şey dahil bir otelde açık büfenin dibine vurmak.
Avrupa şehirlerinde sokak sokak gezip fotoğraf çekmek.
İsviçre Alpleri'nde, karda sessiz sakin bir dağ evi.
Kendi özel adamda, kimsenin beni bulamadığı bir hafta.