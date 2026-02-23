FİNANS

Ne Kadar Paraya İhtiyacın Var?

Hepimiz her sabah o alarmın sesiyle uyanırken aynı hayali kurmuyor muyuz? Şöyle Ege’de bir sahil kasabasına yerleşsek, telefonun çekmediği bir koyda sadece dalga seslerini dinlesek... Ya da ne bileyim, en azından markete girdiğimizde fiyat etiketine bakmadan o "gurme" peyniri sepetimize atabilsek! Bugün hayallerimizi masaya yatırıyoruz. Kaç sıfırlı bir hayat seni gerçekten mutlu ederdi?

Ne Kadar Paraya İhtiyacın Var?

Hazırsan başlayalım!

1/8

Hadi ilk sorumuzla ısınmaya başlayalım: Güne nasıl uyanıyorsun?

Hadi ilk sorumuzla ısınmaya başlayalım: Güne nasıl uyanıyorsun?
"Beş dakika daha" diye ağlayarak alarmı erteliyorum.
"Bugün o gün mü?" diye tavana bakıp derin bir iç çekerek.
Filtre kahve kokusu ve meditasyon eşliğinde, çoktan kalktım bile.
2/8

Hiç "Aman dünyaya bir kere geliyoruz" diyerek kredi kartı limitini sonuna kadar zorladın mı?

3/8

Diyelim ki piyangodan büyük ikramiye çıktı, ilk işin ne olur?

Diyelim ki piyangodan büyük ikramiye çıktı, ilk işin ne olur?
İstifayı etmek!
Tüm sülaleye ev almak.
Güçlü bir yatırım portföyü oluşturmak.
Uzaya gitmek için rezervasyon yaptırmak.
4/8

Sence parayla satın alınamayacak en değerli şey ne?

Zaman.
Gerçek dostluk.
İç huzur
5/8

Şu an cüzdanında ne var?

Şu an cüzdanında ne var?
Fişler, market kartları...
Biraz nakit ve kredi kartı.
Bir sürü madeni para.
Kartlar ve kimlik.
6/8

İndirimli ürünleri kovalamak senin için bir yaşam biçimi mi?

7/8

Markette 5 TL farkla daha kaliteli bir süt gördün...

Markette 5 TL farkla daha kaliteli bir süt gördün...
Ucuz olanı alırım, süt süttür.
Kaliteli olanı alırım, sağlığım 5 TL'den değerlidir.
İçeriğini okur, hangisi daha doğalsa onu alırım.
Ben zaten çiftlikten özel getirtiyorum.
8/8

Son sorumuz! Tatil moduna geçiyoruz, hayalindeki rota neresi?

Son sorumuz! Tatil moduna geçiyoruz, hayalindeki rota neresi?
Her şey dahil bir otelde açık büfenin dibine vurmak.
Avrupa şehirlerinde sokak sokak gezip fotoğraf çekmek.
İsviçre Alpleri'nde, karda sessiz sakin bir dağ evi.
Kendi özel adamda, kimsenin beni bulamadığı bir hafta.
