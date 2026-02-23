Hazırsan başlayalım!

1/8 Hadi ilk sorumuzla ısınmaya başlayalım: Güne nasıl uyanıyorsun? "Beş dakika daha" diye ağlayarak alarmı erteliyorum. "Bugün o gün mü?" diye tavana bakıp derin bir iç çekerek. Filtre kahve kokusu ve meditasyon eşliğinde, çoktan kalktım bile.

2/8 Hiç "Aman dünyaya bir kere geliyoruz" diyerek kredi kartı limitini sonuna kadar zorladın mı?

3/8 Diyelim ki piyangodan büyük ikramiye çıktı, ilk işin ne olur? İstifayı etmek! Tüm sülaleye ev almak. Güçlü bir yatırım portföyü oluşturmak. Uzaya gitmek için rezervasyon yaptırmak.

4/8 Sence parayla satın alınamayacak en değerli şey ne? Zaman. Gerçek dostluk. İç huzur

5/8 Şu an cüzdanında ne var? Fişler, market kartları... Biraz nakit ve kredi kartı. Bir sürü madeni para. Kartlar ve kimlik.

6/8 İndirimli ürünleri kovalamak senin için bir yaşam biçimi mi?

7/8 Markette 5 TL farkla daha kaliteli bir süt gördün... Ucuz olanı alırım, süt süttür. Kaliteli olanı alırım, sağlığım 5 TL'den değerlidir. İçeriğini okur, hangisi daha doğalsa onu alırım. Ben zaten çiftlikten özel getirtiyorum.