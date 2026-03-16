FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim sürerken haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,3 artarak 46.707,40 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,6 artışla 6.674,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 kazançla 22.340,38 puana yükseldi.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin haber akışı ve petrol fiyatlarındaki hareketler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Orta Doğu'daki gerilim ve küresel petrol ticaretinde önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin neredeyse durma noktasına gelmesiyle sert dalgalanmaların görüldüğü petrol fiyatları, arz endişelerini gidermeye yönelik atılan adımlara karşın yüksek seyrini sürdürdü.

Petrol fiyatlarında bir miktar gerileme görülürken, Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 1,2 azalışla 101,9 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 3,9 azalarak 94,9 dolardan alıcı buldu.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, iş gücü piyasasındaki zayıflama işaretlerinin yanı sıra tarifelerin oluşturduğu maliyet baskısını da dikkate almak zorunda olan Fed'in 17-18 Mart'ta düzenlenecek toplantısında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Fed'in toplantı sonrasında yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda ekonominin ve para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtiyor.

Kurumsal tarafta ise gelen haberler teknoloji hisselerinde yükselişi destekledi.

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın yüksek maliyetli yapay zeka harcamalarını telafi etmek amacıyla iş gücünün yüzde 20'sini veya daha fazlasını azaltmayı planladığına dair haberlerin ardından hisseleri yüzde 2'den fazla değer kazandı.

Yapay zeka ile ilgili gelişmeler yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bugün düzenlenecek yıllık geliştirici konferansında donanım ve yazılımlarına ilişkin yeni planlarını açıklaması öncesi hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Ayrıca ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'ın şirketin yapay zeka çipi üretmeyi amaçlayan Terafab projesinin 7 gün içinde başlayacağını açıklaması sonrası hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ise martta eksi 0,2 değerine indi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde genç çiftlere 10 milyar TL destek! Geri ödemeler ertelenebiliyor81 ilde genç çiftlere 10 milyar TL destek! Geri ödemeler ertelenebiliyor
New York Fed imalat endeksi martta düştüNew York Fed imalat endeksi martta düştü

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
290.25
7.874.826.065,75
% -0.68
17:55
TUPRS
255
7.452.787.048,25
% 0.79
17:55
LXGYO
19.38
6.670.495.945,49
% 9.99
17:55
SASA
2.49
6.057.929.148,32
% 1.22
17:55
AKBNK
72.95
5.539.853.882,30
% 0.55
17:55
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
New York borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.