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Nisan ayının zam şampiyonu domates oldu

03.05.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan’da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 24,91 artışla domates oldu.

2021 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylık olarak fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre en yüksek fiyat artışı yüzde 24,91 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,71 ile patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay domatesteki fiyat artışını yüzde 15,76 ile çocuk gömleği, yüzde 14,95 ile kadın elbisesi izledi. Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,56 ile erkek gömleği, yüzde 13,87 ile ampul, yüzde 13,72 ile kadın ayakkabısı yer aldı.

EN ÇOK PATLICAN UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,71 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 7,66 ile salatalık, yüzde 4,95 ile genç odası takımı, yüzde 4,7 ile çarliston biber, yüzde 4,62 ile yemek odası takımı, yüzde 4,51 ile yatak odası takımı takip etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TÜFE
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tuik yine bilememiş...en ucuz şey insan hayatı bu ülkede...2 günde 7 insan intihar etti bu ülkede...hedef 2023 sonunuz olacak???? aldığınız ahlar ve veballer sonunuzu hazırlayacak ve acı olacak!
zam zam bu ne yav yav

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