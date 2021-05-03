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Son Dakika: 2021 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı!

03.05.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi nisan ayında yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı.

Son Dakika: 2021 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika haberine göre TÜİK, nisan ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

İşte TÜİK nisan ayı enflasyon açıklamasının detayları...

NİSAN AYI ENSFLASYON VERİLERİ

Yıllık en düşük artış %3,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %0,28 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,56 ile sağlık ve %0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%7,57 ile giyim ve ayakkabı, %2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,09 ile eğitim oldu.

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Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,11, aylık %1,65 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,82 artış gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
bitirdiniz bizi bitirdiniz ...
süper çıkmış, hedef %5 zaten, durmak yok yola devam, reis ekonominin başında iken bu gemi batmaz evelallah
allahtan korkun allahtan..Bu rakamlar gerçek mi ? Hele bir markete bereber gedek de gösterin bakalım hangi ürün % 150 az zamlanmış.Kış geçti bahar geçti bir kilo çürük meyvaya hasret kaldık.Bizi bu hale düşürenlerin allah şu mubarek günlerde bin tür belasını versin

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