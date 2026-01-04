Noel ve yılbaşı hediyeliklerinde ihracat 500 milyon dolara ulaştı

Yurt dışındaki ve Türkiye'deki şirketlerin, kurumların ve tüketicilerin özel günler için hediye talebi her geçen gün artarken, bu alandaki ürünler de giderek çeşitleniyor. Son yıllarda promosyonlarda elektronik ürünlerin ve hediye setlerinin ağırlığı artarken, dini bayramlarda klasik haline gelen hediyelerde ise çok fazla değişim gözlenmiyor.

Noel ve yılbaşı döneminde özellikle Hristiyanların promosyon ve hediyelik ürünlere talebi artıyor. Artan talep, Türkiye'deki işletmelerin promosyon üretimine yoğunluk olarak yansıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan PROMOTÜRK Başkanı Yücetürk, yurt dışında Noel kutlamalarına büyük önem atfedildiğini belirterek, "Noel nedeniyle hem bireyler hem de kurumlar arasında hediyeleşme potansiyeli çok yüksek. Türkiye, bu nedenle Noel ve yılbaşı hediyelikleri konusundaki tanıtım çalışmalarını çok yoğun bir şekilde yapıyor." diye konuştu.

Bu yıl Noel ve yılbaşı hediyelikleri ihracatında 500 milyon dolar hedef belirlediklerini dile getiren Yücetürk, bu doğrultuda yurt dışı fuarlara katıldıklarını ve pazarlama faaliyetlerini artırdıklarını söyledi.

Yücetürk, "Çalışmalarımız sonucunda Noel ve yılbaşı hediyelik ihracatında hem sipariş aldığımız ülke sayısını hem de gelirimizi artırdık. Noel ve yılbaşı hediyeliklerinde ihracatımız (2025'te) bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 500 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

"BU YIL FİRMALARIN HEDİYE SETLERİ ÖNE ÇIKTI"

Mehmet Yücetürk, Noel ve yılbaşı hediyelikleri için en çok hangi ürünlerin ve ürün gruplarının talep edildiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 15 yılda teknolojik gelişimin çok hızlı olmasıyla sosyal hayatta da teknolojik ürünler fazlasıyla yer aldı. Bu konuda da promosyon sektörü her yıl kendini talebe ve konjonktüre göre revize ettiğinden dolayı bu yıl teknolojik ürünler ciddi derecede tercih edilir oldu. Bunun yanı sıra ajanda, defter ve kalem gibi ürün grupları da önceliğini korudu. Bu yıl ekstradan birden fazla ürünün yer aldığı hediye setleri çok ön plana çıktı. Firmaların personellerine, bayilerine ve müşterilerine özellikle birden fazla üründen oluşan hediye setleri vermeye başlaması bu alandaki siparişleri artırdı."

Yücetürk, firmaların çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri için önceki yıllara nazaran artık daha kaliteli ve nitelikli ürünler talep ettiğini kaydederek, bu doğrultuda kaliteli ürünlere talebin daha çok arttığını vurguladı.

Bu durumun Türkiye'nin ekonomik stratejisi ile uyuştuğunu anlatan Yücetürk, "Çünkü ülke olarak artık ihracatımızı emek yoğun işlerden ziyade katma değeri yüksek teknolojik ürünlere kaydırmamız gerekiyor. Bu konuda da talep bu yönde." şeklinde konuştu.

EN ÇOK SATIŞ AB ÜLKELERİNE YAPILDI

PROMOTÜRK Başkanı Yücetürk, Noel ve yılbaşı hediyeliklerinde en yüksek satışın Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını ifade ederek, "Çünkü promosyon sektörü gelişmişlik düzeyi ile doğrudan alakalıdır. Bu doğrultuda AB'nin gelişmiş ülkelerine bu konudaki satışlarımız her geçen yıl artmaktadır." dedi.

Orta Doğu ve Afrika ülkelerine satışların da ciddi şekilde arttığını vurgulayan Yücetürk, bu alanda ihracat yapılan ülke sayısının 100'ün üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır