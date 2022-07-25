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O hanelere 12 ay boyunca 550 TL dağıtılacak! SSK, BAĞKUR emeklileri ve o çalışanlar faydalanabilecek

25.07.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geliri düşük olan vatandaşlara destek projesi olarak hayata geçirilen Aile Destek Programı'nda ilk ödemeler bu hafta yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; çalışmayla ilgili detayları açıklarken projenin 4 milyon haneyi ilgilendirdiğini ifade etti. Maaşlı çalışanlar da destek paketinden faydalanabilecek mi?

O hanelere 12 ay boyunca 550 TL dağıtılacak! SSK, BAĞKUR emeklileri ve o çalışanlar faydalanabilecek

İlk ödemeler Cuma günü yapılacak. Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor! Gelir durumuna göre 450, 550, 600 lira arasında destek verilecek. Aile Destek Paketi ile birlikte 12 ay boyunca düzenli olarak maddi destek sağlanacak. Bazı çalışanlar ve bazı emekliler de ödemelerden yararlanabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELESİ KİMLERE VERİLECEK?

Hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla özel sektör çalışanlarıyla esnaf ve diğer bağımsız çalışanlar; SSK, BAĞKUR emeklileri de destek alabilecek.

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DESTEK ÜCRETLERİ CUMA GÜNÜ HESAPLARDA!

Destek planlamasında genel şartları taşıyan emekliler ve çalışanlar da e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Aile Destek Paketi'nde ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü hesaplara yatacak.

Başvurular 27 Haziran tarihinde başlamıştı. e-Devlet kullanmayan vatandaşlar ise bakanlığının kurumlarından giderek başvuru yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet bağkur ssk
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Seçim sen nelere kadirsin... Oy peşinde koşmadan önce yapılmıyor hiç bir şey. Ne yapılacaksa seçime 1 yıl kala oluyor. Hiç değişmedi. 4 yıl kendi ceplerine, kalan 1 yıl seçmen ve kendi ceplerine.
E.Y.T YARDIM İSTEMİYORUZ. HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ..

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