O iki açıklama ihtimali güçlendirdi... Kulislerde konuşuluyor! İşte asgari ücretle ilgili yeni tahmin: Yüzde 58 artışla...

Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri asgari ücret. Milyonlarca vatandaş, asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken pek çok farklı rakam da ortaya atılıyor. Siyasilerin asgari ücrete ilişkin açıklamaları da yakından takip edilirken kulislerde tekrar yeni bir rakam konuşulmaya başlandı. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Ne kadar asgari ücret zammı yapılacak? İşte detaylar...

İŞTE ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ O TAHMİN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir" dedi.

Bütçede en dikkat çeken kalem ise ‘işveren sigorta prim desteği’ oldu. 2022 bütçesinde 43.1 milyar TL olan ‘işveren sigorta prim desteği’ önümüzdeki yılda 68,1 milyar TL olarak belirlendi. Buna göre toplam yüzde 58 artış hedeflenen sigorta prim desteği ile aynı oranda asgari ücret artışı olması halinde yeni asgari ücrete dair beklenti de kulislerde konuşulmaya başlandı. Bu durumda net asgari ücretin 8 bin 690 TL olması bekleniyor.

"EN KAPSAMLI MÜDAHALEYİ YAPACAĞIZ"

Merkezi bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geleceği gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ile ilgili açıklama geldi. Bilgin açıklamasında, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda 2023 yılı için asgari ücrette en az 8 bin 690 TL yani yüzde 58’lik bir artış olması ihtimali kulislerde konuşulmaya başlandı. Şimdi asgari ücretle ilgili tartışmalar devam ederken yapılacak açıklamalar da yakından takip ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

