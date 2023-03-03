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O ilin ilk EYT emeklisi oldu! SGK'ya akın edenler arasındaydı... Sabah başvurusunu yaptı 4 saat sonra maaş bağlandığına dair belgeyi aldı

03.03.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca EYT'linin beklediği gün geldi çattı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kararın Resmi Gazete'de onaylanmasından sonra tüm yurtta SGK binaları önünde uzun kuyruklar olduğu görülmüştü. Kocaeli'deki emekli adayları da SGK'ya akın etmişti. Sabah saatlerinde başvurusunu yapan 51 yaşındaki Ersel Efe, 4 saat sonra aylık maaşının bağlandığı belgeyi SGK İl Müdürlüğünden teslim aldı ve Kocaeli'nin ilk EYT emeklisi oldu. Efe "Sabah başvurdum, 4 saat gibi hızlı bir sürede emekli oldum” dedi.

O ilin ilk EYT emeklisi oldu! SGK'ya akın edenler arasındaydı... Sabah başvurusunu yaptı 4 saat sonra maaş bağlandığına dair belgeyi aldı

Milyonlarca kişi uzun süredir EYT kararının nihayete ermesini bekliyordu. Türkiye'nin en çok konuşulan konularından olan EYT ile ilgili karar, son olarak Resmi Gazete'de de onaylanmıştı. Tüm Türkiye'de EYT'liler SGK binalarına akın edip uzun kuyruklar oluştururken Kocaeli'de de benzer görüntüler yaşandı. Kocaeli’de, kararın Resmi Gazete'de onaylanma haberini alan emekli adayları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde yoğunluk oluşturdu.

SABAH BAŞVURDU, 4 SAAT SONRA MAAŞ BAĞLANDIĞINA DAİR BELGESİNİ ALDI

SGK İl Müdürlüğü, EYT’lilere yardımcı olabilmek adına binanın dışında masalar kurup, vatandaşların sorularını cevaplayacak yetkililer görevlendirdi. Sabah erken saatlerden itibaren SGK’da yoğun mesai başladı. Emeklilik hakkı kazanan 51 yaşındaki Ersel Efe de sabah yaptığı başvurudan 4 saat sonra maaş bağlandığına dair belgesine kavuştu.

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KOCAELİ'NİN İLK EYT EMEKLİSİ OLDU

İşlemleri tamamlanan Efe, devlete ve işlemin hızlıca tamamlanmasına yardımcı olan SGK temsilcilerine teşekkür etti. Efe’ye maaş bağlandığına dair belge SGK Kocaeli İl Müdürü İsmail Ünlü tarafından verildi. Ersel Efe, Kocaeli’nin ilk EYT emeklisi oldu.

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"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Açıklamalarda bulunan SGK Kocaeli İl Müdürü İsmail Ünlü, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yasayı onaylamasına müteakip emeklilik şartlarından olan yaş şartı kalkmış bulunmakta. Tabii ki bu da uzun süredir vatandaşlarımız için bir bekleyişti. Bu bekleyiş artık sona erdi. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için Kocaeli’deki tüm birimlerimizce çalışıyoruz. Özellikle iş ve işlemlerin yapılacağı binamızda bahçemizde ve bina içerisinde olmak üzere birçok lokasyonda başvuruları alıyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki e-devlet üzerinden başvuru yapmış olmaları işlerini çok daha kolaylaştıracaktır. Gerek onlar gerekse bizler için kolaylık sağlayacaktır. İnsanlarımızın e-devlet üzerinden başvurmalarını önemle rica ediyorum. Fakat buraya gelen her vatandaşımızın başvurusuna da yardımcı oluyoruz. Bugün son vatandaşımız buraya gelene kadar burada olacağız, hafta sonu yine burada olacağız. Şu an alınan taleplerin işleme alındığı, sonuçlandırmaya yönelik bir süreç başlamış durumda. Vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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"MUTLUYUM, HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Emekli olmaya hak kazandıktan sonra soluğu SGK’da alan Fatma Üstüntaş, “Aslında çok uzun yıllardır beklemiyordum. Daha önceleri çalışmıştım ama son birkaç yıldır evdeydim. 20 yıl sigortalı çalıştım. Tam 5 bin 900’da emekli olmam gerekiyordu, 5 bin 923 günüm var. Böylelikle emekliyim yani. Mutluyum, hak ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonrası için hayırlısı olsun. İşlem yapıp kayıt oluşturduk, bekliyoruz” dedi.

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"SABAH BAŞVURDUM, 4 SAAT GİBİ HIZLI BİR SÜREDE EMEKLİ OLDUM"

Emekliliğe hak kazandıktan 4 saat sonra maaş bağlandığına dair belgesini alan 51 yaşındaki Ersel Efe, “Bu anı dört gözle bekliyorduk. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Memleketimizin geçmiş olduğu deprem felaketi sürecinde bunun çıkmış olması ayrı bir önem taşıyordu. Orada, deprem bölgesinde bizim gibi birçok EYT’li kardeşimiz var. Onların da belki bir nebze yaralarına merhem olur. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Sabah başvurdum, 4 saat gibi hızlı bir sürede emekli oldum” diye konuştu. (İHA)

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