O ürün yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Her ebeveyn kontrol etmeli, içindeki kurşun...

Bakanlıklar peş peşe riskli veya hile karışan ürünleri vatandaşlara duyurmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerinde hile yapan markaları ve ürünlerini ifşa etmesiyle beraber Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürün bildirimleri yapıyor. Ticaret Bakanlığı o ürünlerle ilgili yasaklama ve toplatma kararı da alıyor. Bakanlığı duyurduğu listeye son olarak bir yeni ürün daha eklendi.

Ticaret Bakanlığı'nın son yayınladığı listede 11 Şubat 2025 tarihli olarak yer alan ürün ise ebeveynleri yakından ilgilendiriyor.

Özellikle çocuğunun sağlığını düşünen her ebeveynin bu tarz ürünlerdeki güvensizlik nedenini ve alınan önlemleri araştırmasında yarar bulunuyor.

LİSTEDE OKUL ÇANTASI VAR

Bakanlığın son paylaştığı ürün Diakakiç marka bir okul çantası oldu.

Söz konusu ürünün fotoğrafları da paylaşıldı.

"LİMİT DEĞERLERİN ÜZERİNDE KURŞUN"

Ürünün güvensizlik nedeni olarak "Limit değerlerin üzerinde kurşun içermektedir" ifadesi dikkat çekti.

Ürünle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.