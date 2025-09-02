FİNANS

Ocak zammında üzen rakamlar! 'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı, memur ve emekli için kötü tablo

Memur ve memur emeklisi 8. Dönem Kamu Toplu İş Sözleşmesi'nden yüzde kaç zam alacağını öğrendi. SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi Ocak ayında ne kadar zam alacağını merak ederken SGK Uzmanı Murat Göktaş, Mynet'e önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Seyyanen zam mümkün değil" diyerek o detaya dikkat çekti.

Ezgi Sivritepe

Mynet Özel |Ezgi Sivritepe

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi Ocak ayında yüzde kaç zam alacağını merak ediyor. Temmuz ayında zamlı maaş alan memur ve emekli gözünü Ocak ayına çevirdi. Kamu toplu iş sözleşmesinden yüzde 11 alacak olan memur ve memur emeklisi önümüzdeki dönemde ne kadar maaş alacağını merak ediyor.

OCAK AYINDA MAAŞ TABLOSU NASIL OLACAK?

SSK'lı, Bağ-Kur'lu ise Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 15,75 oranında zam almıştı. Yeni yılda ne kadar zam alacağını merak eden milyonlarca emekli yeni zam tablolarını araştırıyor.

SGK Uzmanı Murat Göktaş, Mynet'e önümüzdeki yılın maaş zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, memur ve memur emeklisinin Ocak'ta ne kadar zam alacaklarına dair değerlendirmeyi şu şekilde yaptı:

"Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme artı enflasyon farkı olarak zam alıyor. Enflasyon, toplu sözleşmenin üstünde kalırsa Ocak ayında o zaman enflasyona tamamlanacak. Söyleyebileceğimiz şey şu; Ocak ayında son 6 ay içerisinde gerçekleşen enflasyon oranının altına düşmeyecek şekilde zam alacaklar. Çünkü toplu sözleşme artı enflasyon farkını alıyorlar. Ocak ayında memur ve memur emeklisi muhtemelen yüzde 14-15 civarında bir zam alacaktır diye düşünüyorum"

EMEKLİ SEYYANEN ZAM ALACAK MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için durumun farklı olduğunun kaydeden Göktaş, 6 aylık enflasyon farkını zorunlu olarak aldıklarını bunun üstünde bir zam için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için seyyanen zam ihtimalini değerlendiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Seyyanen zam ihtimali yok. Çünkü, seyyanen zam verdiğiniz zaman en düşük alan ile en yüksek alana aynı oranda sabit zam yapılması anlamına geliyor. Aradaki makas yavaş yavaş kapanıyor ve arada huzursuzluğa yol açıyor. Bunun için seyyanen zam çok istisnai durumlarda uygulanıyor. Genelde oransal olarak zam veriliyor"

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında yüzde kaç zam alabileceğini de değerlendiren Göktaş, Ocak ayında milyonlarca emeklinin yüzde 13 yüzde 15 oranında bir zam alabileceğini belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

En düşük emekli aylığı için yasal düzenlemenin gerektiğini hatırlatan Göktaş, "Muhtemelen en düşük emekli aylığının çok düşük olduğuna dair tartışmalar başlayacak Ocak ayında. Hükümetin en düşük emekli aylığını düzenleme gibi bir zorunluluğu yok. Ama son iki dönemde en düşük emekli aylıkları enflasyon farkına göre zamlandı, önümüzdeki süreçte de yine aynısı olabilir" deyip sözlerini tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Memur Zam emekli enflasyon farkı memur emeklisi seyyanen zam
