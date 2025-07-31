Ödenecek miktarlar değişti! Kredi kartı kullanıyorsanız dikkat: Saatler sonra yürürlüğe giriyor... İşte yeni kredi kartı faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren faiz oranları yarın (1 Ağustos 2025) yürürlüğe girecek.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE OLDU?

AA'nın aktardığına göre; kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kaldı.

Diğer tüm oranlarda ise 25 baz puan indirim yapıldı. Borcu 25 bin-150 bin TL arasında olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e indirildi.

Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

AZAMİ GECİKME FAİZ ORANI DA GERİLEDİ

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; 25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80'de sabit kaldı.

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55’ten yüzde 4,30’a indirildi.

150 bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için azami gecikme faiz oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,80’e geriledi.

NAKİT AVANS VE KREDİLİ MEVDUAT HESABI FAİZLERİ DE DEĞİŞTİ

Kredi kartları dışında kredili mevduat hesabı ve nakit avanslardaki faizler de düştü. Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,75’e KMH azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5,30'dan yüzde 5,05'e düştü.

YABANCI PARALARDA DA FAİZ DÜŞTÜ

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 3,33'e, azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,80'den yüzde 3,63'e düşmüş oldu.

25 BİN LİRA NAKİT AVANS ÇEKEN NE KADAR ÖDEYECEK?

Kredi kartından 25 bin lira nakit avans çekildiğinde yüzde 4,75 faiz oranına göre 3 taksitle geri ödeme yapılırsa aylık taksiti 9 bin 383 lira, toplam geri ödemesi 28 bin 149 lira, 6 taksitle çekilirse aylık ödemesi 5 bin 112 lira, toplam geri ödemesi 30 bin 672 lira oluyor.

3 ayda 3 bin 149 lira, 6 ayda ise 5 bin 672 lira faiz ödeniyor.