FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

OECD raporundaki detaylar dikkat çekti! Rakam yüzde 30’u da geçti…

OECD raporunda Türkiye’yle ilgili dikkat çeken bir gerçek daha ortaya çıktı. Türkiye’de gençlerin yüzde 31,3’ü ne eğitimde ne istihdamda; üniversite mezunlarının yüzde 24,6'sı iş bulamıyor. İşte detaylar…

OECD raporundaki detaylar dikkat çekti! Rakam yüzde 30’u da geçti…

OECD’nin her yıl yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim 2025" raporuna göre, Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 31,3’ü ne eğitimde ne istihdamda. Hem lise hem de üniversite mezunları için en düşük istihdam oranına sahip OECD ülkesi olan Türkiye’de 25-64 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının yüzde 24,6’sı işsiz.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, eğitim sistemlerini karşılaştırmalı verilerle inceleyen OECD’nin her yıl yayımladığı ‘Bir Bakışta Eğitim 2025’ raporu açıklandı. Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, raporda Türkiye için öne çıkan verileri bir araya getirdi.

Rapora göre, ülkemizde eğitim düzeyinde ilerleme göze çarparken, tatiller ise daha uzun ve üniversite mezunlarının bile dörtte biri istihdamın dışında. İşte raporda öne çıkanlar:

OECD raporundaki detaylar dikkat çekti! Rakam yüzde 30’u da geçti… 1

GENÇLERİN YÜZDE 31,3'Ü NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA

OECD ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de 25-34 yaş grubunda lise mezunu olmayanların oranı düşüş eğiliminde. 2019’da lise mezunu olmayan genç yetişkinlerin oranı yüzde 41’ken 2025’te bu oran yüzde 28’e geriledi. O süreçte üniversite mezunlarının oranı da yüzde 35’ten yüzde 44’e yükseldi. Aynı yıllar arasında lise mezunu olmayan genç kadınların oranı yüzde 43’ten yüzde 28’e gerileyerek erkekler ile neredeyse benzer seviyeye geldi.

Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 31,3’ü ne eğitimde ne istihdamda. OECD ülkeleri ortalamasında bu oran yüzde 14,1... Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı (%41,6) erkeklerin oranının (%22,1) neredeyse iki katıyken, OECD ortalamasında aradaki fark yalnızca 1,5 puan.

Ülkemiz, hem lise mezunları (yüzde 63) hem de üniversite mezunları (yüzde 75,4) için en düşük istihdam oranına sahip OECD ülkesi. OECD ortalaması; lise mezunlarında yüzde 77,6, üniversite mezunlarında yüzde 87,1. Türkiye’de 25-64 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının yüzde 24,6’sı istihdamda değil.

Türkiye’de yükseköğretime yeni başlayan öğrencilerin %42’si ortaöğretimden mezun olduktan sonra yükseköğretime en az bir yıl gecikmeli başlamaktadır. Mesleki ve genel lise mezunlarında da bu oranlar benzerlik göstermekte. Türkiye’de üniversitenin ilk yılında okulu bırakma oranı yalnızca yüzde 1 (OECD ortalaması yüzde 13).

Türkiye’de ilkokulda okul tatilleri yılda 15 hafta sürüyor. OECD genelinde bu süre 13,5 hafta.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öz Büro İş Sendikasının grevi 60 gün süreyle ertelendiÖz Büro İş Sendikasının grevi 60 gün süreyle ertelendi
İstanbul'da toplu taşımaya zam! İstanbul'da toplu taşımaya zam!

Anahtar Kelimeler:
işsizlik OECD üniversite genç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

Son dakika: Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

Sevgilisiyle görüntüleri gündem oldu! Yaş farkı dikkat çekti

Sevgilisiyle görüntüleri gündem oldu! Yaş farkı dikkat çekti

İstanbul'da toplu taşımaya zam!

İstanbul'da toplu taşımaya zam!

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Almanya'nın dev bankası tahminleri yükseltti!

Almanya'nın dev bankası tahminleri yükseltti!

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.