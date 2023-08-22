Öğrenciye vergisiz telefonda şartlar neler? Yaş sınırı, telefon modelleri... İddialar gündem yaratmıştı! Açıklama geldi, tarih belli oldu

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar satışı son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelirken, yüz binler vergisiz telefonda yaş sınırının, kapsamın ve şartların neler olduğunu merak ediyor. Söz konusu vergisiz satışla ilgili pekçok iddialar ortaya atılırken; bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan vergisiz telefon ve bilgisayar satışıyla ilgili şartlar, kapsamı ve yaş sınırı gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

VERGİSİZ TELEFON DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili son durumu paylaştı.

TARİH VEREREK AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiyi aktaran Acet, haberlerin gerçeği yansıtmadığını yıl sonuna kadar çalışmanın yapılacağını bildirdi.

Acet açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Üniversiteli gençlere vergisiz telefon/bilgisayar vaadiyle alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarından aldığım bilgiyi aktarıyorum.

"ORTALIKTA DOLAŞAN HABERLERİN TÜMÜ YALAN"

Şöyle şartlar olacak, böyle şartlar olacak gibisinden ortalıkta dolaşan haberlerin tümü yalan. Henüz çerçevesi oluşmuş bir çalışma yok. Yıl sonuna kadar bir çalışmanın yapılması düşünülüyor."



