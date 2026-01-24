FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ÖİB'nin bazı taşınmazlara ilişkin satış ve imar planı değişikliği kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) çeşitli illerdeki taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

ÖİB'nin bazı taşınmazlara ilişkin satış ve imar planı değişikliği kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) çeşitli illerdeki taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki taşınmazın, 50 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yunis Aydın'a satışı uygun bulundu.

ÖİB nin bazı taşınmazlara ilişkin satış ve imar planı değişikliği kararları onaylandı 1

6 İLDE MİLYARLIK ARAZİLER!

Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki taşınmazın da 435 milyon lira bedelle Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd.'ye satılması kararlaştırıldı. Aynı mahalledeki ikinci taşınmazın 390 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Kayasan Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'ye, üçüncü taşınmazın da 775 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Tona Yapı Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın, 176 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Prestige Emlak İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Mobilya Tekstil Kuyumculuk Petrol Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd'ye, aynı mahalledeki başka bir taşınmazın da 148 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz Erzurum/Cengiz Karaaslan Ortak Girişim Grubu'na satışı uygun bulundu.

ÖİB nin bazı taşınmazlara ilişkin satış ve imar planı değişikliği kararları onaylandı 2

Aynı mahalledeki üçüncü taşınmazın, 151 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd'ye ve dördüncü taşınmazın da 158 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ege Yonca Yapı İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki taşınmazların da 1 milyar 648 milyon 600 bin lira ile en yüksek teklifi veren Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'ndeki taşınmazın, 117 milyon 500 bin lira bedelle Hüseyin Avşaroğlu'na satışının onaylanması kararlaştırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'ndeki taşınmazın, 331 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Berlika Eğitim Tarım Gıda Turizm Ticaret AŞ'ye, Dalyan Mahallesi'ndeki taşınmazın, 161 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mebal Ortak Girişim Grubu'na, Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'ndeki taşınmazların, 711 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışına onay verildi.

Van'ın Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'ndeki taşınmazın da 49 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd.'ye satışının onaylanması uygun bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazların da 280 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd'ye satışı onaylandı.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINA ALINANLAR

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir, Mamak ilçesindeki iki, Aydın'ın Didim, İstanbul'un Kartal ve Muş'un Merkez ilçelerindeki birer taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Buradan elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra inşaat programındaki faaliyetler ile yatırım programında kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığına aktarılacak.

Bursa'nın Nilüfer, İstanbul'un Fatih ilçesindeki birer, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki iki taşınmazın da özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Taşınmazların özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacak.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Gökçeli Köyü'ndeki taşınmazların, "acil müdahale alanı" olarak kullanılması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun bulundu.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ!

Öte yandan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karagedik Mahallesi ile İzmir'in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan/Menteşe Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik imar planı değişiklikleri de onaylandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe zam var mı?Bakan açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe zam var mı?
IBAN tehlikesine karşı uyarı! 10 yıl hapis cezası varIBAN tehlikesine karşı uyarı! 10 yıl hapis cezası var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara İzmir öib
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.