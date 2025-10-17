FİNANS

Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu! 50 bin liradan başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim kurumlarında ve ortaöğretim okullarında 50 bin lira, özel eğitim okullarında 65 bin lira, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında 55 bin lira olarak tespit edildi.

AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 50 bin liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 55 bin liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 65 bin lira olacak.

2026 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

Okul Türleri ve Kademesi

2026 Yılı Ücreti (TL)

İlköğretim Kurumları

(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Ortaokullar, İmam Hatip Okulları)
50.000

İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)
65.000

Ortaöğretim Okulları

(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)
50.000

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları

(3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Okullar)
55.000



