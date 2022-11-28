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Olacakları 5 maddede sıraladı! Erdoğan'ın 'sözleşmeliye kadro' açıklamasından sonra "Tarih olacaktır" diyerek duyurdu

28.11.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği ve sık sık gündeme gelen sözleşmeliye kadro konusu; Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada netlik kazandı. Erdoğan’ın, sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili süreçte uygulanacak 3+1 sisteminin detaylarını duyurmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan da açıklama geldi. 657 4/B’ye göre süresiz sözleşmelilik tarih olacaktır” diyen Yalçın, gelişmenin sağlayacağı avantajları 5 maddede sıraladı.

Olacakları 5 maddede sıraladı! Erdoğan'ın 'sözleşmeliye kadro' açıklamasından sonra "Tarih olacaktır" diyerek duyurdu

Kritik Kabine toplantısının ardından tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilmişti. Masada yer alması beklenen konulardan olan sözleşmeli personele kadro konusuyla alakalı duyurulacak kararlar da merakla bekleniyordu. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, sözleşmeliye kadro müjdesini açıklamıştı. Çok sayıda kişinin 3+1 sisteminin ayrıntılarını açıkladığı sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili süreç konusunda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan da açıklama geldi.

"SÜRESİZ SÖZLEŞMELİLİK TARİH OLACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda sözleşmeli çalışanların kadroya geçmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında Yalçın, “Memur-Sen olarak kamu personel sisteminde asli ve tek istihdamın kadrolu olması kararlılığıyla yürüttüğümüz ve akabinde 6. dönem T. S. hüküm altına aldığımız ‘sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi’ çalışması, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı." dedi.

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Yalçın, "Açıklanan ve yakın zamanda Meclise gelecek olan çalışmayla 2011 ve 2013 yıllarında olduğu gibi sürecin tamamında gösterdiğimiz katkı ve çabalarımızla 424 bin sözleşmeli personel kadroyla buluşacak ve 657 4/B’ye göre süresiz sözleşmelilik tarih olacaktır. Kamuda süresiz sözleşmeli olarak belli dönemlerde kadroya geçirilme beklentisi son bulacak, süresini tamamlayan 227 bin sözleşmeli personel ise doğrudan kadroya kavuşacaktır. Kadro için önemli adımı atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e teşekkür ederiz."şeklinde konuştu.

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5 MADDEDE SIRALADI

Öte yandan Yalçın, "Kadroya geçiş ile birlikte özellikle belediyelerde iş güvencesine ilişkin tartışmalar önemli oranda azalacak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girilebilecek, izin hakları iyileşecek, aile bütünlüğü kaygıları son bulacak, çalışma barışı sağlanmış olacaktır. Memur-Sen olarak kamuda asli istihdam türünün tek ve kadrolu olması yönündeki ısrarımız, mücadelemiz sürecek; kadro müjdesinin süresizlerde oluşturduğu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komisyon/Genel Kurul aşamasında gayretimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan sözleşmeli personel Memur-Sen Ali Yalçın kadro

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