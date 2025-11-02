FİNANS

Olan Türk vatandaşlarına oldu! Vizesiz seyahati iptal eden Karadağ'daki olay hakkında sarsıcı iddia: "Çok iyi hazırlanan bir proje"

Son günlerin en tartışılan kararlarından biri Karadağ'ın Türklere vize uygulaması oldu. Kararla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, yaşananların "Türklere vize uygulamak ve bir kısmını korkutup Karadağ'dan göndermek için çok iyi hazırlanan bir proje" olduğunu söyledi. Öte yandan kararla birlikte tur şirketlerinden art arda iptaller geliyor. Vizesiz Balkan turlarında rota artık değişti.

Hazar Gönüllü

Karadağ'da Türklerin karıştığı öne sürülen bıçaklama olayının etkileri sürüyor. Olayla ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Türkler suçsuz oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı ancak olan vize uygulamasına oldu. Kasım ayı itibarıyla vizesiz seyahat dönemi bitti.

VİZESİZ BALKAN TURLARI BUNDAN SONRA NASIL DÜZENLENECEK?

Karadağ'a gitmek isteyen vatandaşlar artık konsolosluktan randevu alarak vize başvurusu yapacak. Turizm acentalarında da bazı turlar iptal ediliyor, bazıları ise değişiyor. NTV'nin aktardığına göre; bir tur şirketinin genel müdürü Orhan İşcil, yakın dönemde Karadağ'a seyahati olan yolcuların havayolu şirketleri tarafından haklarının iade olacağını veya tarih değiştirmede haklarının olduğunu bildirdi.

SAHİL HATTI ARTIK DEVRE DIŞI

İşçil, şu an sahil yoluna inen bölümün kullanılmayacağını ve bundan dolayı da Karadağ kısmına girilemeyeceğinden Saraybosna, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk sahil hattının artık kullanılmayacağını dile getirdi.

KARADAĞ İSLAM BİRLİĞİ BAŞKANI FEYZİÇ'TEN TEPKİ

Öte yandan Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç de Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"PROTESTOLARDA 'TÜRKLER DIŞARI' SLOGANLARI ATILDI"

Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bıçaklı saldırı olayının ardından protesto olayları yaşandığını anımsatan Feyziç, "Protestolarda 'Türkler dışarı' sloganları atıldı. 'Türkler dışarı' sloganı Balkanlar'da 100 yıldır mevcut. Osmanlı çekildikten sonra bu söylem 100 yıldır orada yaşıyor. 'Türkler dışarı' demek sadece etnik anlama gelmiyor, aynı zamanda Boşnak ve Arnavutlara mesaj gönderiyorlar. Çünkü Balkanlar'da 'Türk', 'Müslüman' anlamına geliyor." dedi.

'HAZIRLANMIŞ BİR OLAY' İDDİASI

Feyziç, kendi görüşüne göre yaşanan durumun hazırlanmış bir olay olduğunu ifade etti. Karadağ'da yaşayan Hristiyanların, "ülkede çok fazla Türk bulunduğu" iddiasıyla korkutulmaya çalışıldığını anlatan Feyziç, şunları kaydetti: "Karadağ'a 110 bin Türk geldi diyorlar. Karadağ'da toplam yabancı nüfusu 100 bin. Başka merkezler tarafından kontrol edilen iktidar siyasetçileri 100 bin yabancı yerine 100 bin Türk diyorlar. Türklerden daha çok Sırplar var. Ondan sonra Ruslar, Ukraynalılar geliyor. Türkler nüfus olarak 5'inci ya da 6'ncı sırada geliyor.

"TÜRKLERE VİZE UYGULAMAK VE BİR KISMINI KORKUTUP KARADAĞ'DAN GÖNDERMEK İÇİN ÇOK İYİ HAZIRLANAN BİR PROJE"

Halk arasında hep 'Türkler sıkıntılı, problem yaratıyorlar' lafı çıkartıldı ve yabancıların suç işleyişi konuşuluyor. Türkler yabancılar arasında 5'inci sırada. Bıçaklama olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Belki Türk vatandaşları hiç katılmadı, hiç de karışmadı. Türklere vize uygulamak ve bir kısmını korkutup Karadağ'dan göndermek için çok iyi hazırlanan bir projedir. Karadağ devleti bu konuda haklı değil, Türklere karşı haksız işler yapıyor."

KARADAĞ'DA NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.

Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip olan ve gelirlerinin büyük bir kısmı turizm ile yabancı yatırımlara dayanan küçük Balkan ülkesinde yaklaşık 100 bin yabancı yaşıyor. Verilere göre en kalabalık yabancı gruplarını yaklaşık 24 bin ile Sırbistan, 21 bin ile Rusya ve 13 bin ile Türk vatandaşları oluşturuyor.

Türkiye, aynı zamanda Karadağ’daki en büyük yatırımcı konumunda olmakla beraber Karadağ’da kayıtlı firmaların yüzde 20’sinin mülkiyeti Türk vatandaşlarında bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
