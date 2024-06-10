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Önce emekli zammı sonra promosyon! Bir üst maaş dilimine geçene yüksek ödeme: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... 16 milyonu ilgilendiriyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.06.2024 10:00
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Emekli maaşı zammı için son 1 veri kaldı. 3 Temmuz’da 16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri (4A, 4B, 4C) yeni maaşlarına kavuşacak. En düşük emekli maaşı dahil olmak üzere bir de emekli promosyonları da güncellenecek. Peki emekliye zam oranı ne olacak? Emekli maaş promosyonu artacak mı? İşte detaylar…

Önce emekli zammı sonra promosyon! Bir üst maaş dilimine geçene yüksek ödeme: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... 16 milyonu ilgilendiriyor

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Milyonların maaşı Temmuz’da 6 aylık enflasyon oranında değişecek. Enflasyonda son 1 veri beklenirken hesap makinelerinin mesaisi de başladı. Emekli kök aylık zammının yanında en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve emekli promosyonları için de değişiklik gündemde.

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EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2024’TE NE OLACAK?

Mayıs ayında enflasyon aylık olarak yüzde 3,37 oranında artmıştı. Bu rakam sonrası 5 aylık SSK ve Bağ-Kur kesinleşen emekli zammı oranı yüzde 22,72 oldu. Yüzde 10 Toplu Sözleşme zammı ve yüzde 6,72 memur enflasyon farkı ile memur emekli zammı yüzde 17,4 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası’nın tahminleri ile de SSK ve Bağ-Kur için 6 aylık zam oranının yüzde 25, memur emeklileri için yüzde 20 seviyesinde artması bekleniyor.

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KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Beklenen yüzde 20’lik artış ile en düşük memur emekli maaşının refah payı ve seyyanen zam olmadan 17.690 TL’yi bulması bekleniyor. Yüzde 25’lik artış ile SSK 2000 öncesi emekli kök maaş zammı 11.367 liradan 14.208 liraya yükselebilir. SSK 2000 sonrası 7.047 lira’dan 8.808 TL’ye, Bağ-Kur Tarım emeklisinin 8.089 liradan 10.111 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklisinin 10.178 TL’den 12.722 liraya maaşının yükselebileceği hesaplandı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ

Temmuz 2024’te memur emeklileri diğer emeklilerden 5 puan daha düşük bir zam alacak. Ancak geçtiğimiz dönemlerde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapıldığı gibi tüm gruplarda bir eşitleme yapılması da söz konusu olabilir. Ayrıca bu yıl refah payının daha düşük bir oranda tutulması ihtimali bulunuyor. Beklenti ise tüm aylıklarda 5 puanlık bir iyileştirme ile yüzde 30 zam yapılması. Böylece memur emeklileri için 10 puanlık bir düzeltme ile Temmuz maaşı 14.740 liradan 19.162 liraya yükselebilir. En düşük Bağ-Kur, SSK emekli maaşının da 12.500 - 15.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

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GÜNCEL EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI

Emekli maaş zammı beklenirken bankaların promosyon rakamlarında da Temmuz ayı için artış yapılması bekleniyor. Kamu bankaları 10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapıyordu. Özel bankalarda bu rakam 18 bin liraya kadar yükselmişti.

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ZAMLAR PROMOSYONA DA YARAYACAK

Temmuz ayında değişecek aylıklar ile birçok emeklinin, dul ve yetimin maaşı bir üst dilime geçecek. Böylece daha yüksek emekli promosyonu alabilecekler. Ayrıca emekli zammı ile özel bankaların da promosyon tutarlarını yeniden belirlemesi bekleniyor. Bu yüzden yüksek promosyondan faydalanmak isteyenlerin Temmuz ayını beklemelerinde fayda var.

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EMEKLİ PROMOSYONU NASIL GÜNCELLENİR?

Emekliler, bankalarına giderek, mobil uygulama aracılığıyla veya telefon bankacılığı hizmetinden faydalanarak promosyonlarını yenileme başvurusunda bulunmalıdır. Banka, iade tutarını hesaplayacak ve bunun için önceden alınan promosyon tutarını 36'ya bölecektir. Ortaya çıkan rakam, taahhüdün bitimine kadar kalan ay sayısıyla çarpılarak yeni promosyon tutarı belirlenecektir. Banka, bu tutarı ya emekliden iade alarak yeni promosyonu ödeyecek ya da alınacak yeni promosyondan düşerek ödemeyi gerçekleştirecektir.


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Emekli promosyonu
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