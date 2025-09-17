'Onlarda sıkıntı olmaz' demişti, Can Holding patronları 6 gündür kayıp! 2016'da kaçakçılıktan gözaltına alınıp, çıkan haberleri sildirmişler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlenmiş, aralarında eğitim ve medya kuruluşlarının da olduğu 121 şirkete ve mal varlıklarına el konularak, idareleri TMSF'ye devredilmişti.

CAN HOLDİNG PATRONLARI 6 GÜNDÜR ORTADA YOK

Can Holding'e yönelik operasyonun yankıları sürerken, şirketin sahipleri Mehmet Şakir Can ile kardeşi Kemal Can ise 6 gündür ortada yok. Gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Kara para aklama”, Cemal Can “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddiasıyla mahkemede tutuklanırken; Mehmet Kenan Tekdağ’a ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “Kara para aklamak” iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü kararı verildi.

4 İSİM HALEN ARANIYOR

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ise halen aranıyor.

"ONLARDA BİR SIKINTI OLMAZ, GİDER TESLİM OLURLAR" DEMİŞTİ

Holding patronlarının hâlâ firari olarak aranması üzerine gazeteci Hadi Özışık'ın operasyonun ilk günü kullandığı ifadeler ise gündem oldu. Flaş Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Özışık, şunları söylemişti;

"Onlarda bir sıkıntı olmaz, gider teslim olurlar. Yani kaçak, köçek tipler değiller. Şu anda yurt dışında iki patron var bildiğim kadarıyla. Eski FETÖ'cü AKın İpek'i ayrı tutarsak iki kişi şu anda kaçak. Türkiye'ye giriş yapamıyor. Biri Cafer Mahiroğlu diğeri de Sözcü TV'nin sahibi. Bir başka medya patronu da Cem Uzan'dı tabi. O da zaten yıllardır Fransa'da yaşıyor.

"YURT DIŞINA KAÇIP KEYİF SÜRMEZLER"

Böyle bir tablo var ama ben Can Holding sahipleri Kemal Can ve abilerinin öyle yurt dışına kaçıp keyif süreceklerini zannetmiyorum"

DAHA ÖNCE DE SİGARA KAÇAKÇILIĞINDAN GÖZALTINA ALINMIŞLAR

Öte yandan operasyon yapılan Can Holding'le ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Firari holding patronları Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın 2016 yılında uluslararası sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alındıkları belirlendi.

11 AYRI ÜLKEDE 1 MİLYAR DOLARLIK SİGARA PİYASASINI YÖNETİYORLARMIŞ

Şüphelilerin 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettikleri saptanırken, Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalarında paketledikleri kaçak sigara ve makaronları kurdukları şirket üzerinden yurt dışına gönderiyormuş gibi iç piyasaya sürdükleri belirlendi.

ÇIKAN HABERLERİ DE SİLDİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding patronlarının bir süre sonra serbest kaldığı ve haklarında çıkan haberleri de medya etkisiyle her yerden sildirdiği tespit edildi.