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"Ons altın 2 bin doları bulabilir"... 20 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2021 07:47 | Son Güncelleme

Salgının yarattığı panik yatırımcıların tercihlerini de alt üst etti. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Gram altın bu yıl yüzde 55.9’u bulan yükselişe imza attı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte 20 Ocak 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı. ABD ile Çin arasındaki gerilimler azalırken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 20 Ocak 2021 Çarşamba anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 441,70 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.59 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 20 Ocak 2021 Çarşamba gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 444,29 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 444,25 TL

Stratejist açıkladı: Stratejist açıkladı: "Altın teşvik paketleriyle yön değiştirebilir" 20 Ocak'tan sonra altın fiyatları ne olacak?

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından altın fiyatları nasıl yön izleyecek merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) kararının ardından görüşülen mali teşvik paketi, altın fiyatlarının yön bulmasına yardımcı oluyor. Bu süreçte salgından dolayı yaşanan belirsizlikler ve mali teşvik kaynaklarının net bir karara bağlanamaması altına olan risk iştahını azaltıyor.

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.837,72 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 730,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,01 hareketli başladı. Peki **20 Ocak 2021 Çarşamba çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 733,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 723,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Analistlerden gram altın için yükselme beklentisi... Uzmanlardan güncel altın yorumları! Uzman analistten altın grafik yorumu!Analistlerden gram altın için yükselme beklentisi... Uzmanlardan güncel altın yorumları! Uzman analistten altın grafik yorumu!

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.912,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.52 artışla başladı.**20 Ocak 2021 Çarşamba bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.927,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.884,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.837,72 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

"1888'DE ONS ALTIN KIRILIRSA 2 BİN DOLAR HIZLI AŞILABİLİR"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube hesabından yaptığı açıklamalarda güncel atın tahminini ve öngörülerini paylaştı. Emtia piyasalarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını açıklayan Memiş, ons altın için; '1888 dolarda ons altın fiyatı kırılırsa 2 bin dolar hızlı aşılabilir' dedi. ABD tahlil faizlerine dikkat çeken Memiş, bu artışla yatırımcıların altına yöneldiğini belirtti. Memiş açıklamasında;" Elindeki altınlarını satan yatırımcılar ABD tahvili almaya başladılar. Diğer yandan piyasalarda yaşanan kargaşa ile beraber finansal piyasalarda arayış içinde olan yatırımcılar kripto paralara kaydı. "dedi.

ABD Başkanı Biden'ın 2 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip teşvik paketi nin altını desteklediğini belirten Memiş," Düşük faiz politikaları devam ediyor, hükümetler insanları ayakta tutmak için para basmayı sürdürüyor. Koronavirüs salgınının ekonomide açtığı yaralar en erken 2 senede kapanabilecek gibi görünüyor. Bu süreçte piyasalarda endişe dalgası sürüyor. Amerika para bastığı sürece emtia fiyatları düşük kalmaya devam edemez. " dedi. ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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