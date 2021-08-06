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Ons altın sert düştü! Gram altın haftayı 500 liranın altında kapattı

06.08.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşün Dolar/TL ’deki yükselişi dengelemesiyle 489 TL civarında bulunuyor. Öte yandan geçen hafta 1.830 dolar seviyesinde olan ons altın ise sert düşerek, 1.766 doların altını gördü.

Altın, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla 1.766 doların altını gördü. Uzun süredir 500 TL civarında dalgalı bir seyir izledikten sonra dolar/TL’deki gerilemeyle birlikte Salı günü 484 TL’ye kadar inen gram altın, dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte 489 TL civarında bulunuyor.

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİYİ AŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, temmuzda 943 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 870 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ülkede istihdam, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı artan aşılama ve ekonominin normale dönmeye başlamasıyla güçlü bir artış gösterdi.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektör, eğlence ve konaklama, eğitim ile profesyonel hizmetler oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, mayısta tarım dışı istihdamdaki artış 583 binden 614 bine yükseltilirken, haziran ayı verisindeki artış 850 binden 938 bine çıkarıldı.

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ONS ALTIN SERT DÜŞTÜ

Ons altın Haziran ayını 2016’dan bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra Temmuz ayında yüzde 2,49 civarında yükseliş kaydederek Ağustos ayına iyi bir başlangıç yapmıştı. Geçen hafta 1.830 doların üzerini gören ons altın, tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.765 dolar civarında işlem görüyor.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENENDEN FAZLA DÜŞTÜ

ABD'de işsizlik oranı ise temmuzda 0,5 puan azalarak yüzde 5,4'e geriledi. Bu dönemde beklentilerin üzerinde düşüş göstererek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik oranının, yüzde 5,7 olması bekleniyordu. İşsizlik oranı, haziranda yüzde 5,9 olmuştu.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 782 bin kişi azalarak 8,7 milyona indi. İş gücüne katılım oranı, temmuzda 0,1 puan artarak yüzde 61,7 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati temmuzda 34,8 seviyesinde gerçekleşirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise temmuzda 30,54 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı Kovid-19 salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın Kovid-19 vakalarındaki artışa ve işletmelerin çalışan bulmakta zorlanmasına rağmen gelecek aylarda devam etmesinin beklendiğini belirtti.

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