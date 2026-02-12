FİNANS

'Önümüzdeki 8-12 yıl sessiz bir dönem olacak' Erdursun, emeklilik için bekleyecek kesimi açıkladı

Emeklilik sistemi uzun süredir tartışılıyor. Emekli maaşlarının yetersizliği, en düşük emekli maaşındaki kişi birikimi neticesiyle 'sistem bu yükü kaldıramaz, böyle giderse SGK batar' düşüncesi var. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de emekli sayısı­nın artış döneminin sona erdiğini duyurdu. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Emekli maaşlarının yetersizliği, en düşük emekli maaşındaki kişi birikimi neticesiyle sistemin bu yükü kaldıramayacağı düşünülüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de emekli sayısının artış döneminin sona erdiğini duyurdu.

Türkiye'nin, hala genç ve çalışabilir nüfusu yüksek bir ülke olduğunu ifade eden Erdursun, bu durumun SGK verilerine de açıkça yansıdığını söyledi.

"ÇALIŞAN SAYISI AZALMIYOR"

Zorunlu sigortalı (4A–4B–4C) çalışan sayısındaki değişime bakıldığında, 2021’den 2022’ye çalışan sayısı %6,5 arttı, 2023 sonrası dönemde kısa süreli dalgalanmalar yaşansa da 2024 ve 2025’te çalışan sayısı yeniden artış trendine girdi. Yani çalışan sayısı azalmıyor. Genç nüfusun işgücüne katılımı sürüyor, sosyal güvenlik sistemini besleyen ana kaynak zayıflamıyor." dedi.

Erdursun, bu tablonun, "çalışan sayısı düşüyor" iddiasının istatistiksel bir karşılığı olmadığını gösterdiğini ifade etti. Erdursun, "Kendi primleriyle emekli aylığı alanların artış oranlarına bakıldığında ise emekli sayısı artık hızlanarak artmıyor, aksine yavaşlıyor" dedi.

EYT SONRASI BAŞVURU AZALDI

Emeklilik için müracaat edenlerin sayısına bakıldığında ise "EYT sonrası başvurular önce zirve yaptı, ardından hızla düşmeye başladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu düşüş daha da belirginleşecek" diyerek tabloyu özetledi.

Erdursun, EYT’den kalan son grupların da emeklilik hakkını kullandıktan sonra, sistemin tamamen 9 Eylül 1999 sonrası rejime gireceğini söyledi. Erdursun, "Mevcut yasal sistemde 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan kadınlar 58 yaşını, erkekler 60 yaşını beklemek zorunda. Bu durumun sonucu çok nettir: Önümüzdeki birkaç yıl sınırlı sayıda emeklilik başvurusu daha olacaktır. Ancak ardından 8–10 yıl, hatta 10–12 yıl boyunca, milyonlarca sigortalı için emeklilik fiilen mümkün olmayacaktır" dedi.

"ENGELLİ STATÜSÜNDEN EMEKLİLİK BAŞVURULARI AZALACAK"

14 Ocak 2025 itibarıyla vergi indirimine dayalı engelli emekliliği kaldırıldığını belirten Erdursun, "Engelli emekliliğinde artık yalnızca çalışma gücü kaybı esas alınıyor. Sonuç olarak: Engellilik oranı %40 ve üzeri olsa bile, çalışma gücü kaybı yoksa, yaş şartı olmadan emeklilik mümkün değil, bu da demektir ki: %40 ve üzerinde vergi İndirim belgesi ya da raporu olup çalışma gücü kayıp oranı %40’ın altında olanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını bekleyecek, normal emeklilikte kadınsa 58, erkekse 60 yaşını bekleyecek. Engelli statüsünden emeklilik başvuruları çok ciddi biçimde azalacak. Uzun yıllar boyunca emeklilik müracaatı yok denecek kadar az olacaktır"

"ÖNÜMÜZDEKİ 8-12 YIL EMEKLİLİK AÇISINDAN SESSİZ BİR DÖNEM OLACAK"

Tüm veriler ve oranlar birlikte okunduğunda çalışan sayısının artmaya devam ettiğini vurgulayan Erdursun, "Genç nüfus sistemi besliyor. Emekli sayısındaki artış hızı düşüyor. Emeklilik başvuruları hızla azalıyor. Önümüzdeki 8–12 yıl emeklilik açısından sessiz bir dönem olacak" dedi.

Erdursun, bu tablo karşısında "Emekli sayısı çok fazla, sistem bunu kaldıramaz, böyle giderse SGK batar” söyleminin verilerle örtüşmediğini açıkladı. Erdursun, Ödenen primlerin, çalışma sürelerinin, prim gün sayılarının emekli aylığına olumlu etkisi ile dolaylı olarak kayıt dışı çalışmaların önüne de geçilebileceğini vurguladı.

2026’da Sosyal Güvenlik Sistemi gelirlerinin giderlerinden daha fazla olacağını söyleyen uzman isim, bu aradaki farkın emekli aylıklarına yansıtılabileceğini söyledi.

Erdursun ayrıca "Milyonlarca çalışan adına ödenen sigorta primleri 2026’da ortalama %30 oranında artmışken emekli aylıklarına ortalama %15 artış yapılmıştır. Bu nedenle 2026’da Sosyal Güvenlik Kurumu gelir gider dengesi açısından en iyi dönemini yaşayacaktır" diyerek konunun kilit noktasının altını çizdi.

