Operasyonda ilginç detay! Türkiye’nin en tanınan Mason’u Remzi Sanver de mütevelli heyetinde…

MYNET DETAY HABER | Can Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ sabah saatlerinde gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan Kemal Can ve Mehmet Can ise her yerde aranıyor. İki ismin yurt dışına firar ettiği de iddialar arasında…

MÜTEVELLİ HEYETİNDEKİ İSİMLER DİKKAT ÇEKİCİ!

İstanbul Bilgi Üniversitesi mütevelli heyeti arasındaki isimler ise oldukça dikkat çekici…

Habertürk ve Show TV'ye yapılan operasyon sonrası haklarında yakalama kararı bulunan Kemal Can ve Mehmet Can'ın sahibi olduğu Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi'ne de bilindiği gibi TMSF el koydu!

BÜYÜK ÜSTAT OLARAK BİLİNEN ÜNLÜ MASON REMZİ SANVER DE BAŞKAN YARDIMCISI

Burak Elmas döneminde Galatasaray'da genel sekreter olarak görev yapan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda Büyük Üstat olarak bilinen Remzi Sanver mütevelli heyet başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

Remzi Sanver Bilgi Üniversitesi hariç, Doğa Koleji’nde de mütevelli heyetinde yer alıyor.

MUĞLA’DAN ADAY OLMUŞTU

Son olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Prof. Dr. Aydın Ayaydın gibi isimler Bilgi Üniversitesi mütevelli heyetinde yer alıyor.