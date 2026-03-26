Orta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra 10 ülkeden 11 bakanın ve 60'tan fazla üst düzey yetkilinin katılacağı Zirve, yarın İstanbul'da başlayacak.

"Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla düzenlenecek iki günlük zirvede, uluslararası sistemde yaşanan kopuş, bunun sonucunda ortaya çıkan krizler ve küresel düzen arayışlarına yönelik farklı bölgelerden yaklaşımlar ele alınacak.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak amacımız, stratejik iletişimin gücünü kullanarak uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve ortak aklı harekete geçirmektir" ifadesini kullandı.

Duran, zirvenin yalnızca bir buluşma değil, aynı zamanda küresel meselelerin çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanı olduğuna işaret etti.

İletişimi, krizlerin yönetiminde ve kalıcı çözümlerin inşasında en güçlü araç olarak tanımlayan Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz STRATCOM Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER VE ANLATI MÜCADELESİ GÜNDEMDE

Artan jeopolitik gerilimler, ekonomik dalgalanmalar ve çok katmanlı krizlerin gölgesinde düzenlenecek Zirvede, yalnızca uluslararası sistemdeki yapısal değişimler değil, aynı zamanda giderek yoğunlaşan küresel anlatı rekabeti de tartışılacak.

Münih Güvenlik Konferansı sonrasında uluslararası sistemin geleceğini stratejik iletişim perspektifiyle ele alan ilk üst düzey platform olma özelliği taşıyan STRATCOM Zirvesi, özellikle Orta Doğu'daki savaşın uluslararası düzeyde kapsamlı biçimde ele alınacağı önemli bir zemin de sunuyor.

Zirvenin açılışı, üst düzey isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajla katılacağı zirvede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran açılış konuşmalarıyla yer alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ise ana konuşmacı olarak zirveye katılacak.

Zirve, toplam 38 ülkeden ve 6 uluslararası kuruluştan liderleri, diplomatları, akademisyenleri, medya profesyonellerini ve iletişim uzmanlarını da bir araya getirecek.

ZİRVEDE İKİ GÜNLÜK YOĞUN GÜNDEM

STRATCOM'un iki günlük yoğun programında, küresel sistemdeki dönüşüm çok boyutlu başlıklarla ele alınacak.

İlk gün, uluslararası sistemde değişen güç dengeleri ve stratejik iletişimin uluslararası düzeni şekillendirmedeki rolüne odaklanılacak, lider diplomasisi, dijital iletişim, iklim diplomasisi ve savunma sanayisi gibi konular kapsamlı şekilde tartışılacak.

Ayrıca, küresel ölçekte artan güven ve meşruiyet krizi ile kadın liderler perspektifinden kriz yönetimi de gündemde yer alacak.

Zirvenin ikinci gününde ise bölgesel ve küresel güvenlik başlıkları öne çıkacak.

Özellikle Orta Doğu'daki savaşa ilişkin gelişmelerin derinlemesine ele alınacağı oturumların yanı sıra, küresel yönetişimde yeni normal, stratejik iletişimde yapay zekanın etkisi, yumuşak gücün sınırları ve çatışma bölgelerinde hakikat mücadelesi gibi kritik konular masaya yatırılacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır