Orta Vadeli Program kapsamında ticarette stratejik adımlar atılacak

Bakanlıktan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin açıklama yapıldı.

Programın, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, ekonomik dönüşümün hızlandırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi için temel bir çerçeve çizdiği belirtilen açıklamada, böylece makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmenin, mali disiplini korumanın ve enflasyonu tek haneye indirerek fiyat istikrarını sağlamanın amaçlandığı vurgulandı.

OVP ile üretkenliği artırmanın, AR-GE ve yenilikçiliği desteklemenin, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmanın hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Beşeri sermayemizi güçlendirecek, iş gücü piyasasını daha etkin hale getirecek, yatırım ortamını iyileştirecek ve kayıt dışılığı azaltarak sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

"ÜRÜN VE PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRILACAK"

Programın, küresel düzeyde belirsizliklerin, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik kırılganlıkların arttığı bir dönemde, Türkiye ekonomisinin yol haritası niteliği taşıdığının altı çizilen açıklamada, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel ticaretin yeniden şekillendiği süreçte, ekonomi politikalarının uygulanmasında kılavuz olacağı bildirildi.

OVP kapsamında, Ticaret Bakanlığının önceliklerine yer verilen açıklamada, ihracatta rekabetçiliğin artırılması ve yeni pazarlarda güçlenme, yerli üretimin korunması ve ithalat bağımlılığının azaltılması, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme, enflasyonla mücadele ve piyasa dengesinin güçlendirilmesi, dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleri doğrultusunda stratejik adımlar atılacağı kaydedildi.

Bu yıl için 273,8 milyar dolar mal ihracatının hedeflendiğine dikkat çekilen açıklamada, 2026'da bu rakamın 282 milyar dolara, program döneminin sonunda mal ihracatının 308,5 milyar dolara ulaşmasının amaçlandığı ifade edildi. Ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılacağı vurgulanan açıklamada, dünya ticaretinden alınan payın yükseltileceği aktarıldı.

"YERLİ ÜRETİMİN KORUNMASI SAĞLANACAK"

Bu yıl 22,6 milyar dolar olması öngörülen cari işlemler açığının, 2028'de kademeli olarak 18,5 milyar dolara düşürüleceğine değinilen açıklamada, "⁠Cari işlemler açığının GSYH içindeki payı, 2025'teki yüzde 1,4 seviyesinden 2028 yılı sonunda yüzde 1 seviyesine indirilecek. Teknoloji yoğun üretim ve yüksek katma değerli ihracatla cari denge güçlendirilecek. İthalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu tehditlere karşı, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunması sağlanacak ve ithalata bağımlılığın azaltılması yönünde üretim ve teşvik politikaları uygulanmaya devam edilecek." değerlendirmesi yapıldı.

Ticaret diplomasisinin daha etkin kullanılacağı, ihracatçılara yeni finansman imkanları sunulacağı ve dijitalleşme adımlarının hızlandırılacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş ve yatırım süreçlerinin basitleştirilmesi kapsamında, dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması için gümrük idareleri ile gümrük kapılarının, işlem kapasiteleri artırılacak. Yenilikçi girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere, şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan dijital uygulamalar hayata geçirilecek. 'Ticaretin Yüzyılı' vizyonuna ulaşmak için Ticaret Bakanlığı tüm gücüyle çalışmalarını sürdürecek. Bakanlık, OVP kapsamında atacağı kararlı adımlarla daha rekabetçi bir ekonomi, daha güçlü ihracat ve daha sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleyecek. OVP ile Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda yatırım, üretim, ihracat ve istihdam eksenindeki makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm temelli politikalarla 'kapsayıcı ve kalıcı refah artışını' sağlamak üzere güçlü ve kararlı adımlar atılacak." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır