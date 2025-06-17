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Otomobilde ÖTV sil baştan değişebilir! Yeni kanun teklifi TBMM’de; detaylar belli olmaya başladı…

Otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen ÖTV oranları ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. ÖTV oranlarında değişiklik olacağına işaret eden yeni kanun teklifinin detayları belli olmaya başladı. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'den de ÖTV'ye ilişkin kanun teklifine dair açıklama geldi. Özpeynici açıklamasında Cumhurbaşkanı kararıyla istenildiği zaman her özelliğe göre ÖTV değiştirilebileceğini belirtti.

Otomobilde ÖTV sil baştan değişebilir! Yeni kanun teklifi TBMM’de; detaylar belli olmaya başladı…

Sıfır otomobillerde ÖTV oranları değişiyor mu? Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Gazeteci Emre Özpeynirci, kanun teklifine dair, "Artık otomobillerde ÖTV değişiklikleri için kanun gerekmeyecek. Bundan böyle Cumhurbaşkanı kararıyla istenildiği şekilde istenildiği zaman her özelliğe göre ÖTV değiştirilebilecek" dedi.

Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖTV'ye ilişkin yeni kanun teklifiyle artık otomobillerde ÖTV değişiklikleri için kanun gerekmeyeceğini ifade etti. Özpeynirci, yeni kanun teklifi yürürleğe girerse, Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV'nin değişebileceğini söyledi.

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Özpeynirci'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Otomobilde ÖTV sil baştan değişebilir

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifinde OTOMOTİV sektörünü ilgilendiren 14 ve 15. madde özetle şöyle;

Artık otomobillerde ÖTV değişiklikleri için kanun gerekmeyecek. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı kararı ile sadece matrahlar (vergisiz fiyat) için belirlenen alt-üst limitlerde değişiklik yapılabiliyordu. Bundan böyle Cumhurbaşkanı kararıyla istenildiği şekilde istenildiği zaman her özelliğe göre ÖTV değiştirilebilecek. (Matrah, motor silindir hacmi, menzili, batarya kapasitesi gibi…)

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Son 3 yıldır matrah (vergisiz fiyat) limitleri güncellenmediği için yüzde 45-50-60 ve 70’lik ÖTV diliminde hiç otomobil kalmamıştı (içten yanmalı) Teorik olarak halen olmaya devam ediyor. Ama fiilen yüzde 80 dışında yok.

Hibrit otomobillerde en düşük ÖTV yüzde 80, yüzde 130 olanlar ise yüzde 150’e yükseldi.

Son not Azami yüklü kapasitesi 3500 kg’yi geçmeyen pick-up’lar için de ÖTV artışı teklifi sunulmuş. Orada ÖTV oranı yüzde 4-15 arasından yüzde 50’ye çıkmış duruyor.

Benim anlayabildiğim bunlar...

Yoruma ve gelişmelere açık"

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Cumhurbaşkanı Otomobil ÖTV kanun teklifi
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