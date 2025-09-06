FİNANS

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı: Yüzde 8 vergi alınmaya başlanacak! Harç tutarlarına da zam geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat, tekne ve gezinti gemilerinde ÖTV oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karardan Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak. Ayrıca, silah taşıma ve ruhsat bulundurma belgesine de zam getirildi.

Ezgi Sivritepe

6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat ve gezi teknelerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları %8 olarak belirlendi. Daha önce sıfır olan vergi oranı, düzenlemeyle birlikte artık deniz taşıtlarında da uygulanacak.

MALİYE SORUMLU OLACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararın uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak. Karar Sayısı 10363 ile yürürlüğe giren düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki bazı malları kapsıyor. Vergi kapsamına giren araçlar ise şu şekilde:

  • 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri,
  • Yolcu ve gezinti gemileri,
  • Yatlar, kotralar, tekneler ve benzeri deniz taşıtları,
  • Eğlence ve spor amaçlı tekneler (kürekli kayıklar ve şişme kanolar hariç) yeni vergi oranına tabi olacak.
SİLAH, TÜFEK TAŞIMA VE BULUNDURMA BELGESİ HARÇLARI ZAMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah taşıma ve bulundurma belgesi harçlarına da zam geldi.

10362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) harç tutarı 15.800,40 TL'den 31.600 TL'ye, Bulundurma vesikaları 25.282,70 TL'den 50.565 TL'ye Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 611,20 TL'den 1.225 TL'ye yükseldi.

