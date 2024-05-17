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ÖZEL | Emeklisi ve memuru dikkat! Merkez Bankası anketi hesapları değiştirdi! Zamda ve en düşük aylıklarda tablo ortaya çıktı! İşte en düşük emekli maaşı ve memur maaşında yeni rakam

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.05.2024 11:06
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Son dakika haberi: Merkez Bankası Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi gerilerken temmuz ayı maaşlarında da hesaplar değişti. SSK, Bağkur, memur emeklileri ve memurların zam oranlarında yeni tablo ortaya çıktı. Yeni zam oranı ve en düşük emekli, memur maaşını sizin için hesapladık. İşte ayrıntılar...

ÖZEL | Emeklisi ve memuru dikkat! Merkez Bankası anketi hesapları değiştirdi! Zamda ve en düşük aylıklarda tablo ortaya çıktı! İşte en düşük emekli maaşı ve memur maaşında yeni rakam

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Milyonlarca emekli ve memur gözünü temmuz ayına dikti. Kamuda tasarruf adımlarının ardından emekli ve memura refah payı verilip verilmeyeceği tartışılırken Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Mayıs Anketi'ndeki veriler temmuzdaki zamma ışık tuttu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ve haziran aylarındaki enflasyonu açıklamasının ardından zamlar kesinleşecek. Geri sayım başladı, Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentisi değişirken bu durum zamlara nasıl yansıyacak?

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BAKAN TEMMUZ ÖNCESİ ZAMMA KAPILARI KAPATTI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon beklentilerini 2 puan artırıp, mayıs ayında da zirve görüleceğine işaret ederken milyonların ara zam beklentileri de arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan," Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" sözleriyle temmuz öncesi ara zamma kapıları kapattı.

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4 AYLIK BAĞ-KUR, SSK EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6.70, şubat için yüzde 4.53, mart için 3.16 ve nisan ayı için de 3.18 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi.

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MERKEZ BANKASI'NIN VERİLERİYLE 6 AYLIK ENFLASYON İÇİN YENİ İPUCU

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan anket sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

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İŞTE OLASI ZAM ORANLARI

Enflasyon rakamları beklentiler dahilinde gerçekleşirse Merkez Bankası verileri ışığında zam oranları Mynet olarak hesapladık. SSK ve Bağkur emeklileri için olası 6 aylık enflasyon farkı yüzde 25.46 olurken, 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 9.10, 6 aylık memur zammı yüzde 20.02 olarak şekillendi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ, MEMUR EMEKLİSİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Olası zam oranlarına göre SSK ve Bağkur emeklisinin 10 bin TL olan en düşük emekli aylığı 12 bin 546 TL'ye, en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 223 TL'ye en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 716'ye yükselecek.

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