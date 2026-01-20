FİNANS

Özel okullar yeni dönem için zamlı ücretleri açıklamaya başladı: 2 milyon TL'ye kadar çıktı

Yeni eğitim öğretim dönemi için özel okullar zamlı ücretlerini açıklamaya başladı. Bazı özel okulların ücreti senelik 2 milyon liraya kadar yükseldi. Üstelik bazılarında bu fiyata yemek, kırtasiye ve kıyafet ücretleri dahil edilmedi. Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz; insanların evlerini, arabalarını satıp kredi çektiklerini ifade etti.

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre, İstanbul'da 2026-2027 öğretim dönemi için ücretler ortalama 500 bin liradan başlıyor, 2 milyon liraya kadar çıkıyor.

Resmi zam oranları anaokulu, 1, 5 ve 9. sınıflarda yüzde 43, ara kademelerde yüzde 30. Ancak bazı okullar, kademe fark etmeksizin en yüksek orandan zam uyguluyor.

"KDV ORANI DÜŞÜRÜLSÜN"

Velilerin ortak çağrılarından biri de eğitimde yüzde 10'luk KDV oranının düşürülmesi. Zamların, özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşlarına ne kadar yansıdığı ise tartışma konusu oldu. Fahiş fiyat artışlarına karşı okulun bağlı olduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de başvurulabilir.

EVLERİNİ, ARABALARINI SATIP KREDİ ÇEKİYORLAR

Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz; insanların evlerini, arabalarını satıp kredi çektiklerini dile getirdi. Birikimlerini satan insanların bu sürecin içine girdiklerinden bahseden Soğuk, "Birçok veli de çocuğunu özel okullardan alıp devlet okullarına veriyor. Devlet okullarının alternatifsiz okullar olması lazım." diye konuştu.

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk ise okul fiyatlarının artırılmadığı ya da düşük artırıldığı durumda da özel okullar kar elde etmek için öğretmen maaşından kısıldığını anlattı.

