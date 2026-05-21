Özgür Erdursun emekliye tabloyu çıkardı: Eve, okula bile yetmiyor

Kamu çalışanların, emeklilikte alacakları ikramiyelerle alakalı Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çok çarpıcı bir tablo ortaya koydu. İkramiye tutarlarını veren Erdursun, bu rakamları konut fiyatları ve hatta yıllık özel okul giderleri ile karşılaştığınca dikkat çeken bir durumu gözler önüne serdi.

Hande Dağ

Uzun yıllar çalışmanın ardından alınan emekli ikramiyesinin karşılığı ile ilgili dikkat çeken tabloyu Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı.

Dünya Gazetesi'ndeki yazısında Özgür Erdursun, rakamlarla son durumu ortaya koydu. Erdursun "2026 yılı itibarıyla kamu çalışanlarının aldığı emekli ikramiyeleri ile büyükşehirlerdeki yaşam giderleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcı" ifadelerini kullandı.

30 yıl boyunca devlete hizmet eden milyonlarca memurun aldığı emekli ikramiyesinin, artık büyükşehirlerde bir ev almaya yetmediğini, bunun yanında bazı özel okullarda torununun yalnızca bir yıllık eğitim masrafını bile karşılamakta zorlandığını vurgulayan Erdursun, durumu rakamlarla gözler önüne serdi.

İŞTE O TABLO

  • 30 yıl çalışan bir teknikerin yaklaşık 1 milyon 49 bin TL emekli ikramiyesi alabildiğini belirten Erdursun, üniversite mezunu bir memurun aldığı ikramiyenin yaklaşık 1 milyon 217 bin TL seviyesinde olduğunu aktardı.
  • Erdursun; öğretmen, hemşire, avukat ve şube müdürü gibi geniş bir kamu çalışanı grubunun da 30 yıllık hizmet karşılığı aldığı emekli ikramiyesinin yaklaşık 1 milyon 488 bin TL olduğunu söyledi.
  • Erdursun, başmüfettişin yaklaşık 1 milyon 513 bin TL, kaymakamın 1 milyon 642 bin TL, genel müdürün 1 milyon 827 bin TL, valinin de yaklaşık 1 milyon 940 bin TL emekli ikramiyesi aldığını vurguladı.

İlk bakışta bu milyonlu rakamların yüksek gibi görünebileceğini söyleyen Erdursun "Ancak aynı dönemde İstanbul’da ortalama bir konutun değeri 7 milyon TL’ye yaklaşmış durumda. Ankara’da ortalama konut fiyatları 4,5 milyon TL’ye, İzmir’de 6 milyon TL’ye, Bursa’da ise 4,4 milyon TL’ye dayanmış bulunuyor" dedi.

Dikkat çeken bir hesaplamayı da aktaran Erdursun, şu şekilde açıkladı:

"Bu tabloya göre 30 yıl çalışan bir öğretmenin, hemşirenin ya da memurun aldığı emekli ikramiyesi;

-İstanbul’da ortalama bir evin ancak yüzde 20’sine,
-Ankara’da yaklaşık yüzde 30’una,
-İzmir’de yaklaşık yüzde 25’ine,
-Bursa’da ise yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor.

Yani devlet memuru 30 yıl boyunca çalışıyor, kamu hizmeti üretiyor, vergi ödüyor; ancak emeklilikte aldığı toplu ödeme artık bir konut sahibi olmaya yetmiyor"

Özel okul fiyatlarıyla ilgili de bir tablo ortaya koyan Erdursun, bugün bazı özel okullarda yıllık eğitim ücretlerinin 1 milyon TL seviyesine yaklaşmış durumda olduğunu belirterek "Başka bir ifadeyle, bir memurun 30 yıllık emeğinin karşılığı olan emekli ikramiyesi, torununun yalnızca bir yıllık eğitim gideri karşısında bile yetersiz kalabiliyor. Ancak tablo yalnızca kamu çalışanları açısından değil, özel sektör çalışanları açısından da dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

Özel sektörde asgari ücretin üzerinde maaşla çalışanların 'kıdem tazminatı tavanı' sorunu yaşadığını belirten Erdursun, brüt aylığı 64.948,77 TL’nin üzerinde olanların sadece 64.948,77 TL üzerinden hesaplanan kıdem tazminatlarını alabildiklerini vurguladı. Bugün asgari ücretle çalışan bir işçinin, aynı işyerinde 25 yıl çalışıp kıdem tazminatına hak kazanarak ayrıldığında yaklaşık 825 bin TL kıdem tazminatı alabildiğini belirtti.

MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN 9 KATI OLAN BİR ÇALIŞAN İÇİN DURUM NE?

Erdursun, yaklaşık 297 bin TL brüt maaş alan bir çalışanın, 25 yıl aynı iş yerinde çalışsa dahi kıdem tazminatı tavanına takıldığı için yaklaşık 1 milyon 623 bin TL kıdem tazminatı alabildiğini aktardı. Erdursun "Yani maaşı 9 kat yüksek olan bir çalışanın aldığı kıdem tazminatı yalnızca yaklaşık iki kat artabiliyor. Çünkü sistem gerçek maaşı değil, devletin belirlediği tavanı esas alıyor" dedi.

Kıdem tazminatı tavanının 64.948,77 TL olduğunu söyleyen Erdursun "Sonuçta ister kamu çalışanı olsun ister özel sektör çalışanı… Türkiye’de uzun yıllar çalışmanın sonunda alınan toplu ödemeler artık insanların gelecek güvencesi olmaktan giderek uzaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Bir dönem emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatının, ev almak, çocuk okutmak, emeklilik dönemini güvence altına almak için önemli birikimler olduğunu belirten Erdursun, "Bugün ise yüksek enflasyon, konut fiyatlarındaki sert yükseliş, eğitim giderleri ve gelirlerin aynı hızda artmaması nedeniyle bu ödemeler reel anlamda hızla eriyor" dedi.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

