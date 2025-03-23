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Özgür Özel'in "Mehmet Şimşek istifa etmemek için zor duruyormuş" iddiasına anında yanıt geldi!

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.03.2025 23:35
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Türkiye, Çarşamba sabahından itibaren Ekrem İmamoğlu operasyonunu konuşuyor. Ekrem İmamoğlu bugün yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası SPK, Borsa İstanbul ile ilgili yeni tedbirleri duyurdu. Mehmet Şimşek'ten de istifa iddialarına yanıt geldi!

Özgür Özel'in "Mehmet Şimşek istifa etmemek için zor duruyormuş" iddiasına anında yanıt geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa iddialarına sosyal medya hesabı X'ten "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" sözleriyle yanıt verdi.

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ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, Saraçhane mitinginde "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş. Ben ülke ülke geziyorum iğneyle kazıyorum onlar kürekle atıyorlar diyormuş. Mehmet Şimşek, istifa etmezsen hatırım kalır. Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatrım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar. Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar. Güya rasyonel politikaların takipçisinin topladığı 42 milyarının yüzde 60'ını İmamoğlu korkusundan üç gecede yedi bitirdi. İster istifa et, ister Tayyip Bey'e biat et" ifadelerini kullandı" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Özgür Özel istifa ekrem imamoğlu operasyonu
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