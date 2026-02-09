FİNANS

Özgür Özel "Mutlaka, hızla değişmeli" diyerek duyurdu: İşte CHP'nin 'Gümrük Birliği Anlaşması' hedefi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Gümrük Birliği Anlaşması'na yönelik mesaj geldi. Özel, konuşmasında konuyla ilgili "Gümrük Birliği’nin Türkiye’de yarattığı sıkıntıların nihai çözümü ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye olmasından geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

"HSK'YI YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ"

Özel'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Yargıya güveni yeniden inşa edeceğiz. Bağımsız ve tarafsız bir yargı kuracağız. İhtisas mahkemesi sayısı artacak. HSK'yı yeniden yapılandıracağız. Adalet Bakanı artık bu kurulda yer almayacak.

"İKTİDARA GELİNCE GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI'NDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"

  • Gümrük Birliği çerçevesinde yaşanan son gelişmeler bu ülkenin üreticisinin uluslararası alanda sahipsiz bırakıldığını ortaya koymuştur. Avrupa Birliği'nin Kanada, Güney Kore, Hindistan başta olmak üzere yaptığı yeni serbest ticaret anlaşmaları tek taraflı olarak ülkemizi etkileyecektir. Bizim üreticimiz ürününü ihraç ederken gümrük vergisine tabi olmaktadır ama yeni anlaşmaların ardından aynı ülkelerin Türkiye'ye vergisiz ürün satabilmesinin önü açılmaktadır. Yerli üreticiyi korumayan Gümrük Birliği Anlaşması mutlaka değişmeli, hızla revize edilmelidir."
  • Biz iktidarımızda Gümrük Birliği Anlaşması'nın kapsamlı bir şekilde güncellenmesini hedefliyoruz. Anlaşmanın tek taraflı yapısını değiştireceğiz. Karar alma süreçlerine mutlaka Türkiye’yi dahil edeceğiz. Gümrük Birliği’nin Türkiye’de yarattığı sıkıntıların nihai çözümü ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye olmasından geçmektedir. Biz kararlı politikalarımızla ve partimizin uluslararası alanda gördüğü büyük destekle Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakerelerini en kısa zamanda başarıya ulaştıracağız. Başkan yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonal’de 89 üye partinin CHP’nin Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne tam üye yapma hedefini tamamen desteklediklerine yönelik sık sık tekrarladıkları, imza altına aldıkları niyet beyanları ve dayanışmasını bu konuda son derece kıymetli görüyor, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ne kadar hızlı Avrupa Birliği’ne üye olabileceğimiz konusunda bir fikir vereceğini umuyoruz.
  • AK Parti işletmelerimizi iflasa sürüklüyor. Konkordato 2025'te rekor kırdı. Borç takibinde olan en büyük grup KOBİ'ler.
  • Et fiyatları enflasyonun üzerinde arttı.

NE OLMUŞTU?

Bir süredir CHP'den istifa edeceği iddiası gündemde olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan dün akşam saatlerinde partiden istifa ettiğini duyurdu. Özarslan, Özgür Özel'in kendisine WhatsApp'tan küfür ve hakaret içeren mesajlar gönderdiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

