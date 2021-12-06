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PANKOBİRLİK'ten açıklama geldi! Çiftçiye şeker avansları veriliyor

06.12.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Şeker, 7 Aralık tarihinde pancar ekimi yaptırdığı çiftçilere 55 milyon 532 bin lira avans dağıtacağını açıkladı.

PANKOBİRLİK'ten açıklama geldi! Çiftçiye şeker avansları veriliyor

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, ülkemizin gıda güvenliğinin riske girmemesi, milletin sofrasındaki azığın daha da artması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

"ÜRETİMİ DESTEKSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Konya Şeker olarak 7 Aralık'ta pancar ekimi yaptırdığı çiftçilere 55 milyon 532 bin lira avans dağıtacaklarını belirten Erkoyuncu, şunları söyledi:

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Üreticilerimiz açısından çok hareketli geçen bir tarım sezonunun ardından önümüzdeki yıl çiftçimizin tarlasına tohumu attığı andan ürününü hasat ettiği güne kadar geçen sürede ihtiyaçları ve tüm giderleri anlamında daha güvenli bir alan açmak için çalışacağız. Bütün planlamalarımızı bu doğrultuda yaptık. Pancar, patates, ayçiçeği, mısır, buğday başta olmak üzere alımını yaptığımız ürünlerde regülasyon görevimizi devam ettireceğiz. Üretimi hiçbir şart ve durumda desteksiz bırakmayacağız.

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Devletimizin çiftçilerimize yönelik uygulamakta olduğu desteklerin önemini de biliyoruz, bütün bu alanlarda sektördeki diğer paydaşlarımızla birlikte hareket ederek, sürdürülebilir gıda arzı ve güvenliğinin birinci şart olduğu bir dönemde, en başta ülkemizin stratejik tarım ürünü olan pancar alım fiyatı olmak üzere üreticinin tarlasından kaldırdığı tüm ürünlerde alın terinin hakkını sonuna kadar alacağı en iyi taban fiyatın oluşması için gerekli girişimleri ilgili platformlarda yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. (DHA)

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