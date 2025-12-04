FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Papa'nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’nun İznik'i ziyareti sonrası bölgedeki arsaların değerleri tavan yaptı. 2 bin 500 yıllık surların hemen yanında yer alan bir arsanın değeri ise dudak uçuklatıyor. İşte 720 metrekare için istenen fiyat!

Papa'nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ

Mazisi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan İznik Surları'nda satışa çıkarılan bir arsa internetten satışa sunuldu. Bursa’da yaşayan inşaat mühendisi Kadircan Aslıvar, İznik Surları’nın 4 kapısından İstanbul Kapı ile tamamen yıkılan Göl Kapı’nın arasındaki sit alanında yer alan, ailesine ait özel parseli, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun ilçeye ziyaretinden bir gün sonra internetten, satışa çıkardı.

Papa nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ 1

İŞTE FİYATI

Aslıvar 720 metrekare arsa için 5.5 milyon lira istedi. Arsayı, 13 yıl önce ailece ilçeye ziyarete geldiklerinde aldıklarını söyleyen Aslıvar, “Ailemle beraber İstanbul’dan İznik’e 13 yıl önce ziyarete gelirdik. Gerek tarihi dokusu gerek güzelliğinden çok etkilenip, gezerdik. Bu sur içinde kalmış yerin özel bir parsel olduğunu, satılık olduğunu gördük. Önce çok şaşırdık, sonra da satın aldık” dedi.

Papa nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ 2

114 BURÇTAN BİRİ DE ARSANIN İÇİNDE

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık surlarda yer alan 114 burçtan birinin de 13 yıl önce ailece satın aldıkları arsaya dahil olduğunu belirten Kadircan Aslıvar, “Etrafı surlarla çevrili. İlk başta şehrin içerisinde gezdiğinizde çok farklı tarihi yerlerde görüyorsunuz, buradan bağımsız. Buraya sahip olduğumuzda kendimizi çok daha özel hissettik. Çünkü etrafı surlarla, burçlarla çevrili. 4 tane ana girişi var bu kalenin. Bu 4 giriş, 4 İncil’i temsil eder. 12 tane tali kapımız vardır. Bu 12 kapımız ise İsa’nın 12 havarisini temsil eder. Bir tane kapı ise bizim parselimize komşudur. 720 metrekarelik arsa arkasındaki burcu da kapsıyor. Arkasına doğru 15 metre daha var. Yanımızda hemen İznik Gölü bulunmakta. Tabii yürüyüş yolu var. Önünde otopark var, yanında butik bir otel var” diye konuştu.

Papa nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ 3

‘PAPA’NIN ZİYARETİNDEN SONRA İLGİ ARTTI’

Arsanın da içinde yer aldığı alan, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenip, bilimsel kazılar dışında hiçbir kazıya müsaade edilmezken, Anıtlar Kurulu’nun izniyle, arsaya, ilçeye değer katacak bir yapı inşa edilebileceğini söyleyen Aslıvar, özellikle Papa’nın ziyaretinden sonra bölgeye ilginin artığını belirterek, “Zaman içerisinde, özellikle geçtiğimiz günlerde Papa’nın ziyaretinden sonra, bölgeye ilgi yoğun bir şekilde arttı. Biz de buraya doğru bir yatırımcı ile beraber, doğru bir proje yapılacağına inanıyoruz. Şu anda sit alanı olduğu için yapılaşma olmuyor. Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinler alındığında, buraya güzel bir proje yapılabilir. İznik’e çok değer katacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Papa nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ 4

Papa nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ 5

Papa nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ 6

Papa nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ 7

Papa nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ 8

Papa nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ 9

Papa nın İznik ziyareti sonrası arsa fiyatları uçtu! 720 metrekare için dev meblağ 10Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin yanı başında dev altın keşfiTürkiye'nin yanı başında dev altın keşfi
Asgari ücrette tahtadaki rakama 'Niye böyle yazdınız' sorusu: 'Beklentim'Asgari ücrette tahtadaki rakama 'Niye böyle yazdınız' sorusu: 'Beklentim'

Anahtar Kelimeler:
Papa İznik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.