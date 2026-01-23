Papel'e kayyum! Operasyon düzenlendi, TMSF el koydu: Gözaltılar var

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ana nedeni, TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bu kapsamda yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon icra edildi.

41 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI, ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

NTV'de yer alan habere göre; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verildi. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde

edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin malvarlıklarına el konularak ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.