Patron 100 milyon TL'ye yakın parasının gittiğini geç fark etti! 'Güvenmemek gerektiğini anladım'

İzmir'de eğlence sektöründe hizmet veren ve yıllardır büyük konserler düzenleyen iş insanı Ata Karataş hesaplarına bakınca gözlerine inanamadı. Son yıllarda 80 milyon TL usulsüz para çıkışı gören patron hemen savcılığa koştu. Rakamın daha da artabileceğini belirten iş insanı yanında çalışanların bazılarının 25 yıllık bazılarının 7 yıllık olduğunu belirtti. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

İzmir'de eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Ata Karataş (50), şirket hesaplarından bilgisi dışında yaklaşık 80 milyon TL'nin usulsüz şekilde aktarıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Patron 100 milyon TL ye yakın parasının gittiğini geç fark etti! Güvenmemek gerektiğini anladım 1

ÇALIŞANLARINI SORUMLU TUTTU

İzmir'de yaklaşık 30 yıldır eğlence sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde çok sayıda konser organizasyonu yapan firmanın sahibi Ata Karataş, muhasebecisi E.K. ile organizasyon sorumluları S.S., M.F. ve S.K.'nin, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında şirket hesaplarından kendi hesaplarına usulsüz şekilde para aktardığını ileri sürdü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Karataş, durumu fark etmesinin ardından geçen hafta Bozyaka Asayiş Büro Amirliği'ne başvurarak E.K., S.S., M.F. ve S.K.'den şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında önceki gün düzenlenen operasyonla 4 şüpheli, gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HESAPLARI İNCELEYİNCE FARK ETTİ

Karataş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde çok büyük konserler yaptık. Yaklaşık 30 yıldır eğlence sektöründe biletli ve biletsiz konserler düzenliyoruz ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Geçen hafta şirket hesaplarımı inceledim. Ortağım ve muhasebecilerin, şirketimden kendilerine para aktardıklarını tespit ettim. Yaptığım incelemelerde bu durumun 2023 ve 2024 yıllarında defalarca gerçekleştiğini fark ettim.

Patron 100 milyon TL ye yakın parasının gittiğini geç fark etti! Güvenmemek gerektiğini anladım 2

RAKAM DAHA DA ARTABİLİR

Olayla ilgili Bozyaka Asayiş Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'ne bizzat başvuruda bulundum. Gerekli çalışmalar yapıldı. Kendi aralarında para aktarmışlar. 2023 ve 2024 yıllarında şu ana kadar tespit edilen miktar yaklaşık 80 milyon TL. Ancak bu rakamın daha da artma ihtimali var. Emniyet ve mahkeme incelemeleri sürüyor, soruşturmanın sonunda netlik kazanacak" dedi.

"FARKINA GEÇ VARDIK"

Borçların ödendiğini zannettiğini ancak paraların şahsi hesaplara aktarıldığını sonradan fark ettiğini belirten Karataş, "Konserlerim devam ederken borçların ödendiğini sanıyordum. Ancak ortağım bu paraları kendilerine aktarmış. 4 kişi, bu işi kendi aralarında organize etmiş olabilir. Bu durum soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Çalışanlarımın bir kısmı 23-25 yıldır, biri ise 6-7 yıldır yanımdaydı. Bizim işimiz güvene dayalı bir iş. Ancak yaşananlardan sonra kimseye körü körüne güvenmemek gerektiğini anladım. Borçlar ödenmediği için hala duruyor ve bu durum beni ciddi şekilde zor durumda bıraktı. Farkına geç vardık, yapabileceğimiz bir şey yok. Türk adaletine ve mahkemelere güveniyorum. Sonucu bekliyoruz" diye konuştu. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Binlerce firmaya, 41,6 milyon liralık 'üründe aykırılık' cezası!
500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

İzmir konser çalışan şirket
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

