Paylı komandit şirket nedir? Paylı komandit şirketlerin özellikleri nelerdir?

Paylı komandit şirket, anonim ve limited şirket gibi sermaye şirketleri arasında yer almaktadır. Paylı komandit şirket modelinde şirketin yönetim hakkı tüm ortaklara aittir.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak da bilinen bu şirket modeli, şirket alacaklarına karşı şirket ortaklarından bir veya bir kaçının sınırsız sorumluluğu varken diğer ortaklar sınırlı sorumluluğa sahiptir. Bu şirket modelinde ortaklardan bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı konumundadır. Kalan diğer ortaklar ise bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan kişilerden oluşmaktadır.
Şirket işleyişi ile ilgili ana sözleşmede herhangi bir bağlayıcı madde bulunmuyorsa anonim şirket hükümlerine tabidirler. Bu şirket modelinin en temel özelliği, sermayenin paylara bölünmüş olmasıdır. Eğer sermaye, paylara bölünmeksizin sermayesi yalnızca birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacı ile kısımlara ayrılmış ise bu durumda komandit şirket hükümleri uygulanmaktadır.
Paylı komandit şirket modeli, komandit şirketin özel bir halidir. Bu şirket modelinin de tıpkı diğer şirket modellerinde olduğu gibi birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler ise aşağıdaki gibidir:
Bu şirket modelinde ana sözleşmesini imzalayan ortaklar ile şirket sermayesine nakitten başka sermaye koyanların tamamı kurucu sayılmaktadır. Kurucu olarak ifade edilen komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının, esas şirket sözleşmesinde mutlaka geçmesi gerekmektedir. Ana sözleşme yazılı olarak düzenlenmekte ve kurucu komandite ortakları tarafından imzalanmaktadır. Ana sözleşmede mutlaka bulunması gereken hususlar ise aşağıdaki gibidir:
Sermayesi paylara bölünmüş şirket kurmak için en az 5 ortağın olması gerekmektedir. Bu ortaklardan birinin de komandite olma zorunluluğu bulunmaktadır. Komandite ortakların sorumluluğu, şirketin sahip olduğu borçlardan dolayı müteselsil, ikinci ve sınırsız olarak sorumluluk taşımaktadır. Komanditer ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettiği sermaye tutarını geçmemektedir. Bu ortaklar da aynı anonim şirketlerde olduğu gibi sınırlı sorumluluğa sahiptir.
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