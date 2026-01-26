FİNANS

Pegasus, Slovenya’nın başkenti Ljubljana seferlerine başladı

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Slovenya’nın başkenti Ljubljana direkt seferlere başladı.

Pegasus’un, Ljubljana yaptığı ilk sefer öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir tören düzenlendi. Törene Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Fahri Konsolos Mustafa Başar Arıoğlu, Pegasus Hava Yolları (PGS) Genel Müdürü (CEO) Güliz Öztürk, PGS Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, PGS Satış Direktörü Emre Pekesen, ISG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı (CCSO) Kerem Maybek, ISG Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Hanita Ahmad ve terminal çalışanları katıldı. İlk uçuş öncesi kurdele kesiminin ardından resmi açılışı gerçekleştirildi ve yeni hattın ilk uçağı Ljubljana’ya uğurlandı. Yolculara Gate bölgesinde Türk lokumu ikram edilirken oluşturulan alanda bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

TÜRKLERİN BİZDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Törende konuşan Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ljubljana (LJU) rotası için emek harcayan herkese teşekkür ederek “Yeni bir havayolu şirketi sadece bir seyahat aracı değil, aynı zamanda insanları birbirine bağlamanın bir yoludur. Türklerin Sloven halkının kalbinde özel bir yeri var ve bence bu karşılıklı bir durum. Bu yüzden uçakların dolu olacağından şüphem yok. Hem iki ülke hem havayolu şirketi hem de bu havalimanı için çok güzel bir hikayemiz olacağını düşünüyorum. İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan Slovenya vatandaşları arasında bu haberin yarattığı heyecanı bizzat kendi gözlerimle gördüm. Yeni hat, İstanbul'u, Türkiye'yi deneyimlemek isteyen veya Ljubljana’yı görmek isteyenler için yeni bir fırsat yaratıyor” dedi.

Pegasus, Slovenya’nın başkenti Ljubljana seferlerine başladı 2

BU ROTA İÇİN 5 YILDAN FAZLA ÇALIŞTIK

Ljubljana rotası üzerinde beş yıldan fazladır çalıştıklarını ve çok heyecanlı olduklarını ifade eden Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) Güliz Öztürk, “Pegasus'ta havacılığı sadece bir ulaşım hizmeti olarak görmüyoruz. Yolculuğu erişilebilir, dijital ve müşteri odaklı bir deneyime dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu nedenle Ljubljana'ya direkt uçuşların başlatılması bu yolculukta önemli bir adım. Bugün Pegasus, küresel olarak en verimli ve en hızlı büyüyen düşük maliyetli havayollarından biridir. Genç filomuz, dijitalleşme odaklı iş modelimiz ve yüksek operasyonel disiplinimiz sayesinde, aslında yeniliği başlatan, statükoyu sorgulayan, herkesin bildiği ve havacılık sektöründe rekabete öncülük eden bir marka haline geldik. Şu anda misafirlerimizi 55 ülkede 158 destinasyona bağlıyor ve herkes için erişilebilir bir havayolu deneyimini güçlendirmeye katkıda bulunuyoruz. Bu uçuşları turizme, ticarete ve kültürel etkileşime yeni bir ivme kazandıracak güçlü bir köprü olarak görüyoruz. Ljubljana da İstanbul da çok güzel şehirler. Hem Türk turistler hem de Sloven turistler için bu yeni hat iyi bir destinasyon olacak. Gelecek için net bir vizyonumuz var: daha dijital, daha sürdürülebilir, daha bağlantılı, herkes için daha erişilebilir bir havacılık deneyimi. Dolayısıyla burada atılan her adım aslında bu vizyonun bir parçası” ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BU UÇUŞ TURİZM VE TİCARİ BAĞLARA DEĞER KATKACAK"

Pegasus ile ISG'nin 20 yıldır devam eden iş birliğini hatırlatan ISG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı (CCSO) Kerem Maybek ise "Bu uzun soluklu yolculuk, ortak vizyonumuzun bir kanıtı olarak havalimanımızın istikrarlı büyümesinin ve operasyonel mükemmelliğin temel taşı olmaya devam etmektedir." dedi. Ljubljana'yı daha önce birkaç kez ziyaret ettiğini belirten Maybek, "Her zaman eşsiz karakteri, sakinliği ve yüksek yaşam kalitesiyle İstanbul'a mükemmel bir kardeş şehir olduğunu düşünmüşümdür. Yeni hattın iki ülke arasındaki turizm, kültür ve ticari bağlara muazzam bir değer katacağına eminim" diye konuştu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

